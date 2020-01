Prosegue lo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap che ogni giorno appassiona sempre più telespettatori sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate, in programma prossimamente su Canale 5, rivelano che Felipe Alvarez Hermoso riuscirà a sventare il suicidio di Ramon, sebbene rimanga a sua volta ferito gravemente all'addome da un colpo d'arma da fuoco.

Una Vita: Ramon non riesce a superare la perdita di Trini

Le anticipazioni di Una vita annunciano un fatto terribile con protagonisti Ramon e Felipe, che avrà luogo nel corso delle puntate in programma nei primi mesi del 2020.

Il padre di Antonito (Alvaro Quintana), infatti, sparerà per sbaglio all'avvocato dopo aver provato a suicidarsi.

Tutto inizierà con precisione, quando il Palacios acquisterà un'arma da fuoco per porre fine ai suoi giorni, incapace di sopportare il dolore per la perdita di sua moglie Trini (Anita Del Rey), avvenuta pochi giorni dopo la nascita di Milagros. Ma prima di mettere in azione il suo gesto scellerato farà una passeggiata insieme all'Alvarez Hermoso per le vie del vecchio quartiere. Durante la chiacchierata, il vedovo della Crespo prometterà all'amico di accompagnarlo in ateneo per parlare con gli altri partecipanti.

Ma qualcosa non andrà per il verso giusto, in quanto Ramon farà in modo di restare solo in casa, convincendo Fabiana ad allontanarsi per delle commissioni urgenti.

Una Vita anticipazioni: Felipe ha un brutto presentimento sull'amico

Le trame di Una Vita, andate in onda a febbraio 2019 su La 1 e tra qualche settimana sul canale del Biscione, rivelano che il Palacios, una volta solo, scriverà una lunga lettera d'addio ai suoi figli Antonito e Maria Luisa, dove li chiederà perdono per non essere riuscito a superare la perdita di Trini.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: Fabiana incontrerà Felipe per la strada, dove gli domanderà per quale motivo non è insieme a Ramon. Per questo motivo, l'avvocato ripenserà alle parole dell'amico, tanto da avere un brutto presentimento. L'Alvarez Hermoso, a questo punto, chiederà a Servante di aprire la porta dell'appartamento di Ramon.

L'Alvarez Hermoso sventa il suicidio del Palacios, ma rimane ferito

Il portiere e Felipe (Marc Parejo) impediranno al vedovo della Crespo di spararsi un colpo alla tempia, se quest'ultimo non venisse ferito all'addome durante la colluttazione. A tal proposito, l'avvocato sarà vittima di una grave emorragia, mentre il commissario Mendez interrogherà Ramon sull'accaduto. Alla fine, l'uomo di legge deciderà di non arrestarlo, in quanto si è trattato solo di un brutto incidente, dopo aver ascoltato la deposizione di Servante.

Nel frattempo, Celia (Ines Aldea) si precipiterà in ospedale, dove incolperà i Palacios delle condizioni disperate del marito.

A tal proposito, l'avvocato entrerà in sala operatoria per arginare la copiosa emorragia all'addome, mentre la sua consorte specificherà a tutti i presenti di essere l'unica persona capace di prendersi cura di Milagros. Inoltre, la donna si allontanerà spezzo dal capezzale dell'Alvarez Hermoso per vedere la sua bambina. Peccato, che Lolita abbia assunto una balia di nome Jacinta per vegliare su Milagros, nonostante il suo parere contrario.