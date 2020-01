Il tronista Giulio Raselli ha scelto Giulia D'Urso. Dopo diversi mesi di esterne e di discussioni, oggi finalmente in studio sono caduti i famosi petali rossi a suggellare l'inizio di una storia d'amore si spera duratura per la gioia dei tanti fan della nuova coppia. La scelta è avvenuta in diretta. Dunque, secondo Raselli la corteggiatrice Giulia potrà essere la donna della sua vita. Una scelta molto bella ed emozionante. Il tronista ha detto delle belle parole. Ha rivelato di non riuscire più a stare senza di lei e di essersi follemente innamorato.

"Ti prego dimmi di sì perché ti amo," con queste parole ha detto a Giulia che era la sua scelta. Inutile dire che Giulia emozionatissima gli ha risposto di sì e si è buttata tra le sue braccia in lacrime. Ovviamente però, se da una parte c'è stata la gioia, la felicità e l'emozione, dall'altra la delusione di Giovanna che ha sperato fino all'ultimo di poter uscire dal programma insieme a Giulio. La sua reazione non è stata affatto pacata. Ecco cosa è successo nel corso della diretta.

Oggi è andata in onda la tanto attesa scelta del tronista di Valenza Giulio Raselli. Dopo tanto tempo, il trono classico è ritornato come era consuetudine un tempo in diretta. Una scelta davvero molto attesa dopo ben cinque mesi di permanenza sul trono. Le due corteggiatrici entrambe elegantissime non hanno nascosto la loro forte emozione. Dopo aver visto come sempre i momenti più belli e le ultime esterne fatte con entrambe, sono entrate le famose sedie rosse.

Giulio ha deciso di voler costruire una relazione stabile con Giulia D'Urso. Ovviamente Giovanna Abate non ha preso per niente bene il no. Visibilmente arrabbiata e molto delusa non ha trattenuto le lacrime ed ha lasciato lo studio senza neanche salutare Giulio. Ecco quali sono state le sue parole.

Anche durante un bel momento come quello della scelta, Giovanna Abate non è riuscita a trattenere la rabbia nei confronti di Giulio per non essere stata scelta.

Il loro percorso era stato sempre movimentato. Un percorso fatto più di bassi che di alti. La donna ha detto di aver sempre saputo che in realtà la sua scelta sarebbe stata Giulia D'Urso. Ha poi aggiunto anche che vedendo come sono andate le cose aveva proprio ragione. È iniziata l'ennesima discussione animata tra i due. Tanto che come detto prima la donna se ne è andata senza nemmeno salutare il ragazzo.

Giulio Raselli dal suo canto ha detto: "Mica è colpa mia se il mio cuore mi porta da un'altra parte. Vi devo chiedere scusa se mi sono innamorato di Giulia?" Parole, queste, che racchiudono tutto.