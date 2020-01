Le anticipazioni americane di Beautiful, della puntata andata in onda ieri lunedì 13 gennaio, puntano ancora i riflettori sulla vicenda che vede coinvolti Hope, Liam e il bacio che quest'ultimo si è scambiato con Steffy. Se all'inizio sembrava che solo la giovane Forrester avesse voluto baciarlo, anche lo Spencer ha ammesso che il bacio è stato volutamente contraccambiato. Intanto Thomas ha intimato la sorella di non dire nulla a Liam in merito alle sue "manipolazioni".

Beautiful, anticipazioni americane: Hope impacchetta le cose di Liam

Il bacio tra Steffy e Liam ha veramente sconvolto Hope, per questo motivo la donna ha deciso di rifiutare la sua proposta di matrimonio e di rientrare a casa, per impacchettare le cose del suo, ormai, ex ragazzo e dargli il ben servito. In questo momento di rabbia e delusione la giovane Logan è stata raggiunta da Brooke, che dalla stessa figlia viene a scoprire ciò che ha combinato Liam. Se Hope, all'inizio, era convinta che sarebbe potuta riuscire a trovare un compresso in merito all'ultimatum su Thomas, ora pensa che la storia sia finita per sempre.

Per la mamma potrebbe essere un problema temporaneo, ma Hope non ha voluto sentire ragioni. Nemmeno Brooke ha nascosto a sua figlia i dubbi in merito a Thomas: pensa che l'uomo non sia affidabile. Hope inizia a essere dello stesso pensiero, per questo è più convinta che mai che il piccolo Douglas, in questo momento, abbia bisogno di lei.

Hope, però, ha sostenuto che il problema che s'interpone tra lei e Liam non è solamente Thomas o l'affido congiunto del loro bambino, ma anche l'amore che lo Spencer prova per Steffy. Vederli insieme non l'ha fatta stare per niente bene, per questo la ragazza, solo al pensiero, è scoppiata in un pianto pieno di sconforto.

Liam ammette di aver contraccambiato il bacio a Steffy

Ridge invece, non curante di ciò che è accaduto tra Liam e Steffy, si è mostrato molto preoccupato per sua figlia.

Teme che l'eventuale matrimonio tra Liam e Hope possa farla soffrire. Per porre rimedio alle sue sofferenze ha contattato Thomas, spiegandogli che sua sorella potrebbe avere bisogno di lui, visto che il fidanzamento tra Liam e Hope si annuncia imminente. Il figlio gli ha dichiarato che stava già lavorando per la sorella (ovviamente Ridge non era a conoscenza del fatto che Steffy avesse deciso di baciare Liam davanti agli occhi di Hope, proprio perché manipolata da Thomas).

Liam, invece, si è ritrovato nello sconforto più totale: il "no" di Hope alla sua proposta di nozze non gli dà pace. Steffy, presente per consolarlo, lo ha rincuorato dicendogli che le cose miglioreranno con il tempo, magari quando le spiegherà che è stata lei a baciare lui. L'uomo non è molto d'accordo con questo pensiero, ammettendole che il bacio è stato contraccambiato e Hope si è accorta di tutto ciò.

Avrebbe solo voluto che la giovane Logan non avesse assistito alla scena.

Questa conversazione è stata seguita dall'occhio indiscreto di Thomas, che ha continuato a interferire tra i due, chiamando sua sorella "a rapporto": il giovane Forrester, infatti, ha agito perché convinto che Steffy fosse pronta a dire a Liam tutta la verità in merito alle manipolazioni fatte a sua sorella. Quest'ultima infatti, sentendosi in colpa, era pronta a farlo, ma Thomas l'ha bloccata: per il bene della famiglia deve mantenere il segreto.