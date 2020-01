Nuovo spazio dedicato alle imperdibili novità di Beautiful, la TV Soap americana che tiene incollati ancora tantissimi telespettatori a distanza di molti anni dalla prima messa in onda in televisione. Le anticipazioni della nuova puntata, trasmessa il 27 gennaio 2020 su Canale 5, rivelano che Hope Logan farà la conoscenza di Phoebe, la figlia che ha appena adottato Steffy, grazie alla complicità di Reese. Quest'ultimo, invece, rivelerà a Flo Fulton l'intenzione di lasciare Los Angeles.

Beautiful, puntata 27 gennaio: Hope conosce la figlia di Steffy

Gli spoiler di Beautiful relativi alla nuova puntata in programma lunedì 27 gennaio 2020 su Canale 5, annunciano importanti novità. Scendendo nel dettaglio, Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) comunicherà a Liam (Scott Clifton) di essere diventata madre per la seconda volta. La donna, infatti, apparirà raggiante per aver accolto in casa sua una nuova creatura. Una gioia, che condividerà con lo Spencer, il quale ovviamente sarà molto preoccupato per la reazione della moglie.

Tuttavia, il figlio di Bill informerà Hope (Annika Noelle) di voler andare a Malibù per conoscere la sorellina di Kelly. La Logan, all'inizio apparirà titubante, se poi non cambiasse idea, tanto da raggiungerlo più tardi nella casa sulla scogliera. Durante l'incontro, la figlia di Brooke si congratulerà con la Forrester del nuovo arrivo. A tal proposito, la giovane avvertirà una forte sintonia appena prenderà tra le braccia la figlia di Steffy, inconsapevole che si tratti in realtà di Beth, rapita durante il parto da Reese.

Beautiful anticipazioni: Flo scopre che Reese vuole lasciare Los Angeles

La trama di Beautiful in onda domani 27 gennaio 2020 sul canale del Biscione, si soffermano su Flo (Katrina Bowden) e Reese, i due grandi protagonisti dello scambio delle culle. In particolare, l'ex croupier di Las Vegas avvertirà dei grossi sensi di colpa nei confronti di Steffy, sebbene sia sicura che sarà una buona madre per Phoebe.

Inoltre, la Fulton apprenderà che il padre di Zoe ha intenzione di lasciare Los Angeles per trasferirsi a Londra. In questo frangente, Buckingham ringrazierà la figlia di Shauna di averlo aiutato in questo piano, per poi darle i soldi pattuiti. In seguito, consegnerà le chiavi del suo appartamento a Flo, visto che ha pagato l'affitto in anticipo per alcuni mesi.

Infine, Brooke (Katherine Kelly Lang) ringrazierà Ridge Forrester (Thorsten Kaye) per la vicinanza dimostrata nei confronti di Hope durante i momenti drammatici susseguiti alla perdita di Beth. In attesa di vedere questo episodio in Tv, si precisa che tutti gli appuntamenti persi potranno essere rivisti in versione on demand sulla piattaforma "Mediaset Play".