Una coppia salernitana in crisi è stata protagonista della puntata del 25 gennaio di C’è posta per te. Salvatore ha deciso di scrivere al programma condotto da Maria De Filippi per recuperare il rapporto con la moglie. Quest’ultima ha chiuso definitivamente la relazione dopo aver scoperto, la scorsa estate, alcuni messaggi inviati alla donna con la quale il consorte l’aveva già tradito in passato. L’uomo, padre di tre figli, ha spiegato che Federica l’aveva perdonato già due volte e che ora ha compreso di provare sentimenti solo per lei.

Una volta in studio la donna ha raccontato nuovi dettagli della relazione extraconiugale del marito, commentando con sarcasmo alcuni interventi di Salvatore prima di chiudere la busta e lasciare lo studio tra gli applausi del pubblico.

Salvatore a 'C'è posta per te' per riconquistare la moglie

Salvatore, originario di Salerno e residente a Pontecagnano, ha tentato invano di riconquistare la moglie nel corso della puntata di ieri di C’è posta per te. Prima dell’ingresso in studio di Federica, Maria De Filippi ha ricostruito la storia della coppia che aveva vissuto in armonia fino al 2016.

Le tensioni sono iniziate quando l’uomo ha chiesto un mutuo per fronteggiare le crescenti spese familiari. I due coniugi si sono gradualmente allontanati per via delle preoccupazioni economiche. La svolta nell’aprile del 2018 quando l’uomo ha conosciuto una ragazza in un bar con la quale ha iniziato una relazione parallela fino a decidere di andare a convivere con lei dopo aver lasciato la moglie via sms.

Dopo 20 giorni Salvatore ha fatto dietrofront, chiedendo scusa a Federica. Quest'ultima ha deciso di concedere una nuova chance al coniuge che pochi mesi dopo ha avuto una nuova sbandata per l’amante. Il 14 agosto 2019 Federica ha rotto gli indugi e messo la parola fine al ‘tira e molla’ dopo aver letto un messaggio del marito alla donna con la quale l’aveva tradita più volte.

Federica non si fida del marito e chiude la busta: 'Cambia idea ogni 5 mesi'

Dopo essere stato ‘cacciato’ di casa, Salvatore ha deciso di porre fine alla relazione extraconiugale, provando a riconquistare Federica. A differenza del passato la moglie, con la passione per la pallanuoto, non gli ha riaperto la porta di casa. Da qui l’estremo tentativo di farle cambiare idea nello studio di C’è posta per te. “Voglio invecchiare con te, mi manca anche andare a fare la spesa con i bambini” - ha affermato il salernitano che ha chiesto un’ultima chance alla consorte.

Dall’altra parte la donna è stata irremovibile: “Lui ora fa così, ma tra cinque mesi cambia idea”.

Inoltre Federica ha raccontato che Salvatore si è indebitato per andare a vivere con l’amante sottraendo così soldi alla famiglia: “È stato anche costretto a vendere l’auto, questa volta non ci ricasco”. Tra una battuta sarcastica ed un sorriso la salernitana ha deciso di chiudere la busta incassando gli applausi convinti del pubblico in studio.