Grande caos intorno al Festival di Sanremo. La settantesima edizione, in partenza il 4 febbraio prossimo, sta generando molte polemiche. Il prossimo conduttore della manifestazione canora, infatti, è stato accusato di frasi sessiste verso Francesca Novello, in occasione della conferenza stampa del Festival. La notizia che, più di ogni altra, sta attirando l’attenzione di media e giornali è l’esclusione di Elisabetta Gregoraci dalla conduzione del programma L’Altro Festival. Come se non bastasse, sulla vicenda è intervenuta l’ex Miss Italia Denny Mendez, sganciando una "bomba" su Elisabetta e il suo ex marito Flavio Briatore.

Denny Mendez esclusa da Sipario per colpa di Elisabetta Gregoraci?

‘Elisabetta Gregoraci viene esclusa dal Dopo Festival... purtroppo la vita non è facile per tutti cara Elisabetta’, così ha tuonato sui social la modella. Il racconto di Denny è stato abbastanza particolare; ha detto che, nel 2002, lei è stata vittima di una situazione simile, che vedeva coinvolta anche la Gregoraci. La Mendez ha scritto di aver sostenuto un’audizione per il programma televisivo Sipario, in onda su Rete 4. La donna è stata ad un passo dalla firma del contratto ma, proprio all’ultimo, è tutto saltato per volontà del direttore del Tg4 Emilio Fede.

La Mendez è ancora convinta che, dietro questo cambiamento alla conduzione del programma, ci sia stato Flavio Briatore.

Dalle parole della ex Miss Italia sono emersi rabbia e tanto rancore. ‘A quei tempi mi dissero che la Gregoraci era stata imposta da Briatore... la ruota gira sempre’ ha chiosato la donna. Insomma, dichiarazioni queste che, sicuramente, non saranno destinate a passare inosservate.

Flavio Briatore contro Nicola Savino: ‘Co....one arrogante’

Nella giornata di ieri l’ex marito di Elisabetta Gregoraci è intervenuto sulla vicenda, per difendere la donna da cui ha avuto un bambino. Anche l’imprenditore non ha visto di buon occhio il comportamento di Nicola Savino nei riguardi di Elisabetta. Sotto il post Instagram, in cui la Gregoraci ha spiegato la sua posizione, Briatore ha attaccato il conduttore di Mediaset.

Pare che la causa che ha condotto all’esclusione di Elisabetta sia da trovare nel fatto che Briatore sia legato al pensiero politico di destra. Circostanza questa che non sarebbe in linea con il cast comico, formato prevalentemente da artisti di sinistra. Insomma, quello che sta per iniziare, è già un festival ricco di polemiche e colpi di scena.