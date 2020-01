Continua l'appuntamento con le notizie su Don Matteo 12, la Serie TV Italiana di grande successo che va in onda dal lontano 2000 sulla tv di Stato. Le anticipazioni della quarta puntata, in programmazione il 30 gennaio 2020 su Rai 1, rivelano che in canonica si presenterà un uomo misterioso di nome Manlio, il quale in seguito dirà di essere il padre di Natalina. Anna si ritroverà a dover affrontare alcuni problemi legati al suo rapporto con Marco.

Spoiler della quarta puntata di Don Matteo 12: Natalina conosce Manlio

Proseguiranno anche nel corso della prossima settimana i colpi di scena che terranno con il fiato sospeso i telespettatori di Rai1. Scendendo nei dettagli, la trama di Don Matteo 12, riguardante la quarta puntata in onda giovedì 30 gennaio, rivela che un uomo misterioso di nome Manlio si recherà alla canonica. Successivamente quest'ultimo comunicherà la vera motivazione del suo arrivo a Spoleto, sarà proprio così che i telespettatori scopriranno che in verità l'uomo è il papà di Natalina Diotallevi, la domestica del prete.

La donna fino a quel giorno non aveva mai visto suo padre, infatti a primo impatto sarà molto diffidente verso di lui. Malgrado ciò, Natalina incomincerà a dare fiducia a Manlio, tant'è che poco alla volta tra loro si instaurerà un legame.

Anna vive dei momenti difficili

Gli spoiler di Don Matteo 12, attinenti alla puntata in onda il 30 gennaio 2020 intitolata "Onora il padre e la madre", svelano che Don Matteo (Terence Hill) non riuscirà a fidarsi immediatamente di Manlio.

Infatti il prete avrà tantissime perplessità verso i confronti dell'uomo, in quanto sarà certo che sta occultando qualcosa di disonesto. Intanto il Pm Marco Nardi sarà delegato a tutti gli effetti il tutore legale della piccola Ines, mentre anche quest'ultima si affezionerà ulteriormente a lui. Anna, invece, vivrà dei momenti difficili, visto che farà molta fatica a riacquistare la tranquillità e l'armonia di un tempo con Marco.

Per questo motivo, la ragazza avrà intenzione di concedere un'altra occasione a Sergio offrendogli un'opportunità lavorativa.

Dove vedere online la replica della quinta puntata di Don Matteo 12

Questa dodicesima stagione di Don Matteo è stata trasmessa lo scorso 9 gennaio su Raiuno dove ha registrato uno share del 30,5%, catturando l'attenzione di sette milioni di spettatori. La prima puntata della serie ha visto la presenza di Fabio Rovazzi, il quale ha interpretato il personaggio spietato di un regista di documentari che sparò al prete. In attesa che venga mandata in onda la quarta puntata di Don Matteo c'è la possibilità di rivedere in streaming online tutti gli episodi completi già trasmessi in tv di questa attuale stagione, accedendo gratuitamente sull'apposito sito RaiPlay.it, del quale è possibile scaricare anche l'applicazione.