Ancora una volta il celebre Terence Hill è tornato sullo schermo con Don Matteo, la longeva fiction di Rai Uno di cui è protagonista, arrivata proprio quest'anno alla sua dodicesima stagione. Le anticipazioni relative alla seconda puntata della fiction che andrà in onda giovedì 16 gennaio, dal titolo 'Non nominare il nome di Dio invano', la descrivono come ricca di colpi di scena che, ancora una volta, stupiranno i fedelissimi fan della serie televisiva più amata dagli italiani. Fra questi, l'arrivo della piccola Ines in canonica, la vicinanza fra Sofia e Jordi e il ritorno misterioso di Sergio La Cava a Spoleto.

Don Matteo 12 andrà in onda ogni giovedì su Rai Uno per dieci prime serate a partire dalle 21:25, salvo possibili variazioni. È possibile rivedere le puntate della fiction in streaming su Rai Play. Questa piattaforma, infatti, permette di recuperare i programmi già trasmessi in tv e di guardarli in diretta oppure on demand.

Sofia si avvicina a Jordi

Nella seconda puntata di Don Matteo 12, che sarà trasmessa in prima serata giovedì 16 gennaio, Ines, una bambina di sei anni, che vive a Spoleto assieme alla nonna ormai anziana e non più in grado di prendersi cura della nipotina, viene ospitata in canonica da don Bondini.

Qui la piccola viene accolta con affetto non soltanto dal sacerdote, ma pure dal resto della grande famiglia di don Matteo. Intanto, Sofia, trovandosi ad affrontare una situazione inaspettata e molto più grande di lei, si avvicina sempre più a Jordi. Quest'ultimo è un compagno di classe della ragazza, ha una vita non semplice ed è mal visto da tutti. L'unica cosa che lo rende sereno e gli fa trovare un equilibrio è la danza, attività che lo legherà molto a Sofia, la quale lo aiuterà e lo inciterà a portare avanti il suo sogno di ballare e a non mollare.

L'arrivo di Sergio La Cava a Spoleto

Nel frattempo, a Spoleto arriva un uomo molto affascinante, ma dai trascorsi misteriosi: si tratta di Sergio La Cava, il quale, dopo essere stato in carcere scontando una pena di sei anni, decide di rientrare nella cittadina umbra.

Il trentenne fa rientro dopo tanto tempo a Spoleto per uno scopo ben preciso. La Cava, infatti, appare subito quel tipo di persona che non molla prima di aver raggiunto il suo obiettivo. L'arrivo di Sergio finirà, infatti, per turbare la vita degli abitanti, in particolare quella di Anna, già sconvolta per essere venuta a conoscenza del fatto di essere stata tradita da Marco.

Il primo episodio trasmesso il 9 gennaio

Giovedì 9 gennaio è andata in onda la prima puntata di Don Matteo 12 dal titolo 'Non avrai altro Dio all'infuori di me'. In questo episodio, cui ha partecipato pure il noto cantante Fabio Rovazzi, nei panni di un documentarista senza scrupoli che vuole vendicarsi di don Matteo, è stato svelato il rapporto in bilico tra la Capitana e il Pubblico Ministero. I due erano, infatti, in procinto di sposarsi, ma un evento inaspettato ha mandato a monte le loro nozze.