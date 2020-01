Ieri sera, mercoledì 8 gennaio è iniziata la quarta edizione del Grande Fratello vip condotto per la prima volta da Alfonso Signorini. Tante le cose che sono successe nel corso della prima puntata. Ingressi, sorprese e anche le prime nominations. Non è mancata l'apertura del primo televoto di questa nuova edizione. Ma riassumiamo brevemente alcune delle cose che sono successe nel corso della lunga diretta.

I primi ingressi nella casa del Gf

La prima puntata della nuova edizione del Gf vip si è aperta ripercorrendo attraverso le immagini alcuni dei momenti degli anni scorsi nella casa.

Questo perché quest'anno il Grande Fratello compie vent'anni. Prima di iniziare con l'ingresso dei primi concorrenti, non poteva mancare l'arrivo in studio dei due opinionisti di questa edizione. Stiamo parlando di Pupo e Wanda Nara. Il primo concorrente a varcare la porta rossa della casa più spiata d'Italia è stato Michele Cucuzza, volto noto del giornalismo e conduttore per diversi anni del tg2 e della vita in diretta. Poi, la porta rossa di è aperta per l'arrivo di Rita Rusic. A seguire sono entrati nella casa Paola di Benedetto, che prima all'esterno ha ricevuto una romantica sorpresa da Fede per il suo compleanno, il modello Andrea Denver, che ha girato dei video con star della musica come Jennifer Lopez, Adriana Volpe, al centro del Gossip per i litigi accessi con Magalli, l'attore Fabio Testi, Paolo Ciavarro, l'attrice Lucia Nunez, Antonella Elia, Clizia Invorvaia e infine Pago.

Proprio per quanto riguarda quest'ultimo il capitolo è ancora in sospeso. Scopriamo perché.

Serena Einardu entrerà nella casa del Gf vip?

All'insaputa del cantante Pago, Serena Einardu, la sua ex è arrivata in studio. La donna dopo l'esperienza finita male a Temptation Island vorrebbe chiarirsi definitivamente con il suo ex fidanzato. Come da lei dichiarato in diretta, c'è ancora un sentimento molto forte che lì lega. Per questo vorrebbe avere la possibilità di restare nella casa insieme a Pago una settimana. A decidere se Serena potrà entrare sarà il pubblico da casa attraverso il televoto aperto da Alfonso Signorini. L'esito si saprà venerdì sera quando andrà in onda già una nuova puntata. Dopo questa parentesi, la diretta è andata avanti. Vediamo cosa è successo.

Quattro ex concorrenti nella casa

Sono arrivati a sorpresa quattro ex concorrenti del Grande Fratello. Ognuno, ha partecipato in edizioni diverse. Si tratta di Patrick, Salvo, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia. I quattro di nuovo gieffini non sono entrati in casa, bensì in un nuovo spazio della casa. Si tratta del privée, una sorta di tugurio. Nel corso della prima puntata, ci sono state anche le nominations. A votare solo le donne che hanno dovuto scegliere chi eliminare tra i concorrenti maschi. Il più votato è stato Fabio Testi. L'attore però non ha abbandonato la casa, ma ha raggiunto gli altri quattro nel tugurio. È terminata così la prima puntata della nuova edizione del Gf vip.