Negli ultimi giorni nella Casa del Grande Fratello VIP si è parlato di una possibile relazione amorosa tra la bella influencer siciliana Clizia Incorvaia e il conduttore Paolo Ciavarro. Sulla questione è intervenuta anche Eleonora Giorgi, mamma di Ciavarro, che ha rilasciato un'intervista dichiarando di aver predetto questa sintonia.

Il feeling tra la Incorvaia e Ciavarro

L’intesa tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia sembra crescere ogni giorno di più: il figlio di Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi ha fatto capire di essere molto interessato all'ex compagna di Francesco Sarcina.

Anche la bionda influencer si è confidata con la coinquilina Rita Rusic, svelando che non le dispiacerebbe una maggiore intraprendenza da parte del gieffino.

Nei giorni precedenti Clizia e Paolo hanno passato molto tempo insieme, rimanendo a parlare di notte in giardino, e durante le giornate si sono più volte stuzzicati, tra abbracci e gesti teneri (lui ha ritrovato un portafortuna perduto da lei; lei gli ha preparato la camomilla), mandando in visibilio il popolo di Twitter che segue le vicende dei gieffini quotidianamente.

Il parere di Eleonora Giorgi

A fare il tifo per questa coppia c’è anche Eleonora Giorgi, attrice e mamma di Paolo, che segue costantemente l'avventura del figlio al Grande Fratello, essendo stata lei stessa concorrente nella passata edizione.

La Giorgi, intervistata da DiPiùTV, ha dichiarato di aver preannunciato al figlio che la Incorvaia avrebbe attirato la sua attenzione, senza ricevere riscontro da Paolo: ''Sono andata da mio figlio Paolo e gli ho detto che appena avesse conosciuto Clizia ne sarebbe rimasto incantato", ha dichiarato, aggiungendo che lui aveva risposto di preferire le ragazze more alle bionde come la Incorvaia.

"Ho avuto ragione. Li guardo tutti i giorni nella Casa: non so se si sono innamorati, ma sicuramente sono molto affiatati'', ha aggiunto la Giorgi, spiegando come Clizia le ricordi un po' sé stessa: "Ha una bellezza eterea, una candida intelligenza".

Le ultime dichiarazioni di Paolo

Il concorrente nelle ultime ore si è ritrovato in giardino con i coinquilini Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Adriana Volpe.

Paolo ha deciso di aprirsi ed ha svelato cosa realmente pensa di Clizia, spiazzando tutti i fans della coppia: ''Clizia è una ragazza interessante ma non c’è attrazione fisica", ha detto, aggiungendo che non la conosce bene e che "no, non mi piace".

Mentre da parte di Ciavarro sembrano vacillare i sentimenti, Clizia si sta avvicinando sempre di più al bel conduttore: nel pomeriggio, proprio poco prima che Paolo esternasse questi pensieri, i due avevano avuto un momento imbarazzante. Parlando di come si dorme d'estate, Clizia gli ha chiesto: ''Anche tu dormi senza vestiti?” e il giovane, visibilmente imbarazzato, ha risposto a bassa voce: “Si, può capitare”, portando la ragazza a fare battutine che lo hanno ancora di più messo in imbarazzo.

Persino Rita Rusic ha notato l'imbarazzo di Paolo ed ha "ripreso" la sua amica, dicendole: "Vedi? si è innervosito che gli hai fatto questa domanda un po’ così".