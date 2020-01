Il tanto atteso giorno è finalmente arrivato: Giulio Raselli ha da poco ha fatto la sua scelta. Questo è il momento che i fan dell'ormai celebre programma Uomini e donne aspettano sempre con ansia. La puntata di Uomini e Donne di oggi è andata eccezionalmente in onda in diretta per il volere della padrona di casa Maria De Filippi.

La vigilia della scelta

Sul profilo Instagram dell’autrice Raffaella Mennoia sono state pubblicate giusto ieri le dichiarazioni riguardo la scelta da parte dei tre protagonisti.

Giulio si è dichiarato felicissimo di essere finalmente giunto alla fine del suo percorso ma nervoso, invaso da mille emozioni e sentimenti. Tra questi probabilmente spicca il ricordo del rifiuto subito da parte della bella tronista Giulia Cavaglià della scorsa stagione, che ha preferito il giovane Manuel Galiano.

Speranzosa invece Giulia, che, sebbene fosse stanca e ansiosa, nutriva la speranza di poter essere lei la scelta. La ragazza pugliese è sempre apparsa ottimista e sicura dei sentimenti che la legano al tronista.

Il suo percorso ha compreso anche insistenti segnalazioni a suo sfavore, ma Giulio ha cercato sempre di proteggerla e trattarla nel migliore dei modi. Non si è sbilanciata invece Giovanna, che si è mostrata nostalgica ma allo stesso tempo molto nervosa. La 25enne romana ha scherzato dicendo che il giorno della scelta sembrava lontano anni luce e invece finalmente è arrivato. Il suo percorso è stato dettato dall’impulsività e dalla voglia di differenziarsi dalla sua avversaria, arrivando più volte a minacciare di lasciare il programma, ma Giulio le ha fatto sempre cambiare idea.

Le ultime esterne prima della scelta

La tensione per la scelta era palpabile nello studio di Uomini e Donne oggi. La puntata inizia con i consueti video riepilogativi riguardanti i percorsi delle corteggiatrici, colmi di "momenti belli e brutti, ma vissuti al cento per cento", come dice Giovanna guardando commossa le immagini. Giulia si mostra invece più vulnerabile ed esprime un po' d'incertezza dicendo di aver messo da parte le cose che non le andavano bene, ma di non poter evitare di chiedersi se lui sarebbe andato lo stesso da lei se si fosse comportata diversamente.

Entrambe le esterne sono ambientate nella città del tronista, Valenza, che fa conoscere a entrambe le corteggiatrici il cane di famiglia e mostra la sua quotidianità. Questa di fare la medesima esterna è una classica mossa del giovane alessandrino per capire i diversi atteggiamenti delle due ragazze e osservare le loro reazioni. L'esterna con Giovanna continua in barca, dove i due si confrontano sui propri sentimenti, si abbracciano e condividono momenti molto romantici.

Diversa quella con Giulia, in montagna, in cui la corteggiatrice continua a punzecchiare il tronista per ricevere invano un bacio, finendo poi per crollare in lacrime anche a causa dell'ansia per l'imminente scelta. L'ultima parte delle esterne mostra una Giulia sempre molto tesa e insicura ma convinta che se Giulio non dovesse sceglierla "le crollerebbe il mondo addosso". Giovanna, che in studio ribadisce la differenza di comportamento da parte del tronista nei confronti delle due ragazze, in esterna si mostra molto diretta e dichiara che "sarebbe una follia se lui non scegliesse lei".

La scelta in diretta

Ecco finalmente arrivato il grande momento: entrano le poltroncine rosse e in studio ci si prepara per la grande scelta di Giulio. La prima ad entrare su richiesta del tronista è Giovanna. Giulio inizia riepilogando il loro viaggio, caratterizzato da scontri ma anche momenti belli, e continua chiedendo alla ragazza romana di cercare di capire la situazione. Sebbene sia convinto che i due si siano conosciuti a fondo, lui ammette di aver pensato a un'altra persona quando tornava a casa, dichiarando quindi che non è Giovanna la sua scelta. Quest'ultima, turbata dalla decisione del tronista, ribadisce la profondità e la verità dei propri sentimenti, mettendo invece in dubbio quelli del giovane alessandrino, il quale ammette di amare un'altra persona.

La discussione scoppia in un litigio, con Giulio che definisce la giovane di una "scorrettezza disumana" e con Giovanna che esce dallo studio furiosa.

Entra quindi in studio Giulia, ignara di ciò che è successo qualche attimo prima. Giulio fa fatica ad esprimere i propri sentimenti e Maria De Filippi lo aiuta dicendo che sarebbe più facile se dicesse ciò che ha già detto involontariamente a Giovanna prima. Il tronista fa quindi un bel respiro e chiede alla giovane di dirgli di sì perché la ama: la bella pugliese, in lacrime, si alza per baciare il ragazzo e i petali scendono per celebrare la coppia appena nata.