Al Paradiso delle Signore la trama si fa sempre più intricata: Federico Cattaneo si è sottoposto ad una complessa operazione per poter tornare a camminare, ma le cose non sono andate come previsto e il giovane è ora costretto a passare il resto della sua vita su una sedia a rotelle. Ciò ha provocato nel ragazzo una grande rabbia e delusione, che lo ha spinto anche a lasciare la fidanzata Roberta, per permetterle di vivere una vita migliore lontana da lui. Al Paradiso delle Signore, intanto, sono cominciate le riprese per il fotoromanzo che vede protagonista l'attrice Lorena Mascoli, per la quale Marcello sembra proprio avere un debole.

Gabriella si riavvicina a Cosimo, dopo aver saputo della malattia della madre Delfina, rischiando di mettere a repentaglio la sua storia con Salvatore.

Nella puntata del Paradiso delle Signore, in onda martedì 4 febbraio alle ore 15:40 su Rai 1, Roberta sembra sempre più convinta nel voler riconquistare Federico, mentre anche al grande magazzino tutti sono pronti per assistere alla prima puntata del Festival di Sanremo.

Il Paradiso delle Signore 4, puntata di martedì 4 febbraio: Roberta incoraggia Federico a tornare a scrivere

Federico sta provando, seppure con grande difficoltà, ad adattarsi ad una vita sulla sedia a rotelle: l'impatto con la nuova realtà non è stato per nulla semplice e il giovane Cattaneo, in preda alla rabbia e allo sconforto, ha deciso di allontanare la fidanzata Roberta, temendo di renderla infelice.

Quest'ultima, però, sembra decisa a riconquistare Federico e perciò non perde occasione per spronarlo a riprendere in mano la sua più grande passione, ovvero la scrittura, e a completare il romanzo che aveva iniziato prima di partire per il sevizio militare. Ed è proprio di questo che, durante la colazione, parlano Roberta, Gabriella e Angela.

Anticipazioni il Paradiso delle Signore, 4 febbraio: tutto è pronto per Sanremo

Anche al Paradiso delle Signore è finalmente arrivato il momento di assistere al Festival di Sanremo e tutti sono in trepidazione, curiosi di scoprire chi sarà il vincitore dell'edizione del 1961. Al grande magazzino, Vittorio decide di organizzare un'apertura serale, per consentire a clienti e dipendenti di assistere alla kermesse canora più famosa d'Italia e alla capocommessa Clelia spetta il compito di dare la lieta notizia alle veneri. Anche Salvatore e Marcello decidono di organizzare una serata speciale in caffetteria per seguire la prima serata del festival in compagnia dei loro clienti: vogliono portare un televisore in negozio, ma ben presto iniziano a litigare e Marcello decide di coinvolgere nella serata anche la starlette dei fotoromanzi Lorena Mascoli, innamorata del giovane e a sorpresa Roberta si scopre gelosa del Barbieri.

Ludovica, in assenza di Adelaide, si trasferisce a villa Guarnieri e Umberto chiede scusa alla giovane per i problemi che ha causato alla sua famiglia. L'avvocato Ravasi è sempre più vicino alla Contessa e riesce a scoprire i piani di Riccardo per aiutare il padre in difficoltà.