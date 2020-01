Nelle puntate italiane de Il Segreto che andranno in onda tra qualche settimana su Canale 5, Maria tornerà a camminare, spinta dalla necessità di salvarsi dalla furia di Fernando. La Castaneda farà quindi ritorno alla Casona, mentre del Mesia non ci sarà più traccia.

A tal proposito, le anticipazioni della soap Il Segreto raccontano che Francisca spererà che Fernando sia passato a miglior vita. Nel frattempo, alla Casona tutto sarà pronto per la partenza da Puente Viejo, che da lì a poco verrà sommersa dalle acque per ordine del sottosegretario Garcia Morales.

Il Segreto: Maria sequestrata da Fernando

Nelle prossime puntate della soap opera in onda su Canale 5, il Mesia fermerà Dori appena prima che compia una follia ponendo fine alla vita di Maria. Successivamente, Fernando prenderà sulle spalle la Castaneda, portandola contro la sua volontà in un monastero abbandonato. In quel momento, ci sarà una forte esplosione che farà crollare le mura di cinta.

Tra il fumo e il rumore assordante, Maria riuscirà miracolosamente a reggersi in piedi e fare qualche passo sorretta da un bastone trovato a poca distanza da lei.

Passi che la porteranno in salvo, mentre di Fernando non vi sarà più traccia.

Fernando giace tra le macerie nelle prossime puntate de Il Segreto

Mentre si consuma il dramma tra le mura del monastero, a Puente Viejo Prudencio e Lola progettano il loro futuro, ora che possono vivere felici il loro amore. Tuttavia, l'Ortega è ancora vessato dalle richieste di Armero, che pretende sempre più soldi. Lola avrà l'idea di vendere la fattoria di sua sorella, così da procurarsi i soldi necessari per pagare lo strozzino del suo amato.

Continuando con le anticipazioni de Il Segreto, Maria farà ritorno, sebbene zoppicante, alla Casona. Francisca non potrà credere ai suoi occhi. La sua adorata figlioccia cammina di nuovo, mentre Fernando giace tra le macerie.

Anticipazioni Il Segreto: il corpo di Fernando non si trova

Quando García-Morales scopre che il monastero è solo un cumulo di macerie, si recherà immediatamente sul posto. Il sottosegretario, a differenza di Francisca, non crederà che Fernando sia deceduto. Severo e Carmelo approfitteranno di tutto questo macello per cercare di far desistere il viceministro ad aprire le dighe che causeranno l'inondazione di Puente Viejo, ma i loro sforzi saranno vani.

Maria, dopo essersi riappacificata con Francisca e Raimundo, si scuserà per il suo atteggiamento ostile e ammetterà di essere stata manipolata da Fernando. Ora è tempo di guardare avanti. Gli spoiler de Il Segreto raccontano infatti che la Castaneda prenderà la decisione di tornare a Cuba da Gonzalo con Esperanza e Beltran, mentre Francisca e l'Ulloa cercheranno di rifarsi una nuova vita a Madrid.