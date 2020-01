Martina Nasoni è tornata a parlare di Daniele Dal Moro. La vincitrice del Grande Fratello 16 ha rilasciato un’intervista al settimanale Di Più Tv.

Durante la chiacchierata con la rivista edita da Cairo Editore, la 21enne ha ammesso di essere rimasta delusa per l’ascesa dell’imprenditore veronese sull’ambita poltrona rossa. Non solo perché la giovane è innamorata di Daniele, ma anche perché doveva andarci lei a Uomini e donne.

Le dichiarazioni di Martina su Daniele

Da qualche giorno a questa parte è stato svelato il nuovo tronista di Uomini e Donne.

L’arrivo di Daniele Dal Moro sull’ambita poltrona rossa, ha spiazzato tutti. In più occasioni il giovane aveva rivelato di non essere minimante interessato al d ottenere visibilità.

Dopo i vari commenti negativi arrivati all’indirizzo del veronese, c’è stata la reazione di Martina Nasoni.

Nel corso dell’intervista per Di Più Tv, la giovane umbra ha dichiarato: “Quando ho saputo di Daniele sul trono, non ci potevo credere”. La 21enne ha confessato di aver chiamato immediatamente il diretto interessato per ricevere una spiegazione, ma quest’ultimo avrebbe negato: “Non ha avuto il coraggio di dirmi la verità”.

La ‘Ragazza dal cuore di latta’ ha rivelato sulle pagine del settimanale di essere rimasta delusa dalla scelta presa dalla produzione del dating-show, perché doveva esserci lei sul trono. Martina infatti, ha spiegato che durante una pausa con Daniele, aveva preso parte ad un provino per partecipare al programma. Quando Dal Moro ne venne a conoscenza, si arrabbiò molto con Martina perché non credeva che in televisione si poteva trovare l’amore.

A quel punto la Nasoni visto il cambio di comportamento da parte del veronese, ha deciso di fare un passo indietro rinunciando al ruolo da tronista se salvaguardare la sua storia. Tuttavia la sua rinuncia non è servita a nulla, perché l’idillio d’amore tra i due ex gieffini si è interrotto definitivamente lo scorso dicembre”.

La Nasoni svela i suoi sentimenti per Daniele

Martina Nasoni dopo aver precisato di aver rinunciato ad un ruolo da tronista a Uomini e Donne, ha spiegato come sono andate realmente le cose con Daniele Dal Moro.

I due dopo essersi conosciuti all’interno della Casa del GF 16 hanno iniziato una relazione. La liaison tra i due si sarebbe interrotta perché Daniele voleva vivere la storia lontana dai riflettori. Lei invece, si sarebbe lasciata prendere la mano. Oggi che i rapporti tra i due giovani si sono interrotti definitivamente, la Nasoni ha ammesso di soffrire molto: “Sono innamorata di lui”. Dunque, per la prima volta la 21enne ha svelato i suoi sentimenti nei confronti di Daniele. Sebbene Martina sia innamorata di Dal Moro, nei giorni scorsi la giovane ha fatto sapere di non scendere le scale per corteggiare il tronista.

Daniele Dal Moro criticato dai telespettatori

La partenza di Daniele Dal Moro sulla poltrona rossa di Uomini e Donne è stata criticata da molti telespettatori.

Alcuni fan della trasmissione non hanno condiviso il comportamento del veronese mostrato in occasione della prima esterna. Il giovane con la complicità di una delle corteggiatrici, si sarebbe spinto con delle domande piccanti.

Ad esprimere un giudizio negativo sull’ex gieffino, ci ha pensato anche Gennaro Lillio. Il modello campano ha descritto Daniele Dal Moro come una persona falsa.