Le trame de Il Segreto in onda da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio in Spagna, si soffermano su Francisca Montenegro, interpretata dall'attrice Maria Bouzas. Nel dettaglio, la matrona unirà le forze con Matias Castaneda per ritrovare suo marito Raimundo Ulloa, dopo aver capito che la marchesa Isabel le aveva impedito di incontrarlo.

Il Segreto: Mauricio deluso dal comportamento freddo di Francisca

Le anticipazioni de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole dal 20 al 24 gennaio 2020 in Spagna, rivelano che Mauricio (Mario Zorrilla) commenterà lo strano incontro avuto con Francisca con Matias e Marcela.

Il sindaco, infatti, rivelerà alla coppia che la matrona si è comportata in maniera fredda, tanto da non rivelargli i suoi piani. Per questo motivo, si augurerà che Raimundo (Ramon Ibarra) torni presto per scoprire le intenzioni della Montenegro. Dall'altro canto, il Castaneda tenterà di avvicinarsi alla Del Molino, se quest'ultima non lo rifiutasse, in quanto incapace di perdonare la sua tresca con Alicia. Lontano da Puente Viejo, il tenente Campuzano informerà Ulalia che ha studiato nei minimi dettagli il piano per rapire la dark lady.

Il Segreto trame: la matrona e Matias si uniscono per ritrovare Raimundo

Allo stesso tempo, Isabel si rifiuterà a spiegare a Tomas dove ha speso le 35 mila peseta. La donna, a questo punto, rivelerà al De Los Vivos di stare utilizzando quei soldi per comprare delle terre a nome di Francisca. A tal proposito, quest'ultima e Matias (Ivan Montes) decideranno di unire le forze per ritrovare Raimundo, il quale è assente da Puente Viejo da troppo tempo.

Più tardi, la matrona si recherà in comune da Mauricio. Qui, il sindaco gli rinnoverà ancora una volta la sua fedeltà, tanto che la Montenegro ne approfitterà per chiedergli un piacere.

Il Segreto spoiler: la Montenegro capisce che l'Ulloa la stava cercando

Gli spoiler de Il Segreto in onda dal 20 gennaio sull'emittente iberica Antena 3, rivelano che Adolfo riceverà la visita di un suo grande amico, un certo Juan Montalto.

La marchesa, invece, apparirà più interessata alla lettera di J. Pierre che a salutare il nuovo arrivato a La Habana. Nel frattempo, in tutta la Spagna si scateneranno delle rivolte, tanto che la piazza di Puente Viejo sarà circondata dalle guardie civili, davanti agli occhi di Matias, Marcela e Maqueda.

La Montenegro, nel frattempo, scoprirà che l'Ulloa è stato visto un paio di volte a La Habana.

Per questo motivo, la matrona capirà di essere stata ingannata da Isabel, che scoperta le chiederà perdono. La Del Molino, invece, racconterà al marito di aver avuto un incontro imbarazzante con la figlia di Urrutia.

Isabel ha un amante

Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che Isabel ha prestato 35 mila peseta ad un amante, un certo J. Pierre, il quale prometterà di tornare a Puente Viejo il più presto possibile.

Matias, invece, informerà Alicia e Damian di aver un nuovo lavoro. Il Castaneda, infatti, avrà intenzione di istruire il popolo sulle idee sovversive. Infine, la figlia di Urrutia rivelerà alla madre di non essere rimasta per niente colpita da Marta.