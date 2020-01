Daniele Dal Moro sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne, come già è stato confermato dal video di presentazione su Witty. L'imprenditore veronese andrà a sostituire Giulio Raselli, non appena quest'ultimo si deciderà a scegliere tra Giovanna Abate e Giulia D'urso. Martina Nasoni - intervistata dal settimanale Di Più Tv - ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla partecipazione della sua ex fiamma al programma di canale 5.

Martina su Daniele a U&D: 'Soffro per lui, ma non lo merita'

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello 16.

Tra i due era da subito nato un feeling che non è mai sbocciato in una vera e propria storia d'amore. Martina e Daniele usciti dalla casa hanno continuato la loro frequentazione, anche se la natura della loro relazione non è mai stata chiara. Dopo la chiusura definitiva dei rapporti e la notizia che vede Daniele come il prossimo tronista del programma di Maria De Filippi, Gennaro Lillio si era scagliato contro di lui giudicandolo falso e viscido. Martina non si era ancora espressa a riguardo, ma oggi è uscita la sua intervista al magazine Di Più Tv, a cui ha svelato interessanti retroscena.

Martina al settimanale svela la reazione che ha avuto nel momento in cui ha scoperto che Daniele sarebbe stato il nuovo tronista di Uomini e Donne: 'Non ci potevo credere', ammette. Martina lo ha immediatamente chiamato per un confronto e, a quanto dice la ragazza, Daniele avrebbe negato la sua partecipazione al dating show: 'Si è comportato come un vigliacco e per giunta mi ha spezzato il cuore. Sto soffrendo, perché sono innamorata di lui', confessa Martina per la prima volta da quando è nata la tormentata love story con Daniele. Martina dice di essersi tuffata di testa in questa relazione, mentre il ragazzo ci andava piano e insisteva che vivessero la loro frequentazione con riservatezza. 'Piango per lui, ma non lo merita', conclude Martina.

Martina: 'Spero che Daniele trovi l'amore'

Il motivo di collera e delusione della ragazza sta nel fatto che durante una delle tante rotture con Dal Moro, era stata proprio lei a fare un provino con la redazione di Uomini e Donne.

Questa scelta, a detta di Martina, aveva lasciato Daniele davvero furibondo: 'Mi aveva fatto una scenata, dicendo che il vero amore non nasce sotto le telecamere'. Lui non voleva stare con lei e dunque la Nasoni non vedeva quale fosse il problema. Secondo Martina appena Daniele aveva capito che la stava perdendo, le avrebbe chiesto un'altra chance. Ora la giovane guarda avanti, infatti aveva dichiarato su Instagram che mai e poi mai sarebbe scesa per corteggiarlo: 'Auguro a Daniele di trovare l'amore e di essere felice. Non deve dimenticare però di aver buttato al vento una storia con una ragazza che davvero lo amava.'