Sabato 11 gennaio, dalle ore 21:15 su Canale 5, andrà in onda la prima puntata della ventritreesima edizione di C'è Posta per te. Alla conduzione Maria De Filippi, che è anche tra gli ideatori ed autori del programma. Nessun cambiamento è previsto nella formula del programma, che vede il racconto di vicissitudini umane al centro grazie alle qualità di narrazione della conduttrice. Confermatissimi anche i celebri "postini". All'interno di un'unica puntata presumibilmente vi saranno, come accaduto nelle ultime edizioni, storie commoventi, storie divertenti e altre storie che invece hanno alla base tensioni familiari.

Per la prima puntata la De Filippi ha calato l'asso nella manica chiamato Johnny Depp, che sarà l'ospite più atteso della serata.

L'attore di Hollywood è stato annunciato dalle pagine social del programma

La partecipazione di Johnny Depp è stata annunciata dalle pagine social del programma. L'attore, 56 enne, è tra i più amati di Hollywood grazie a dei ruoli che sono diventati dei veri e propri cult della storia del cinema: su tutti Jack Sparrow, protagonista della saga de I Pirati dei Caraibi. Depp vanta numerosi premi e nomination importanti: in particolare l'attore è stato per tre volte nominato come miglior attore protagonista per il premio Oscar (senza tuttavia mai vincerlo), mentre ha vinto un Golden Globe (come miglior attore in un film commedia per la partecipazione a Sweeney Todd-Il diabolico barbiere di Fleet Street) e cinque MTV Movie Award (di cui uno è un premio alla carriera).

Ma pochi sanno che il divo di Hollywood è anche un musicista: nel 2015 ha fondato un gruppo rock chiamato Hollywood Vampires, [VIDEO] con il quale ha pubblicato due album (l'ultimo nel 2019, intitolato Rise). Johnny Depp, come avviene per tutti gli ospiti del programma, sarà una sorpresa di una delle storie che verranno raccontate.

Gli altri ospiti

Ma Johnny Depp non sarà l'unico ospite della serata; è prevista infatti la partecipazione di Luca Argentero e la compagna Cristina Marino. La coppia, che si è formata nel 2017, ha annunciato lo scorso dicembre di aspettare la loro prima bambina. L'attore, che ha raggiunto la notorietà grazie al Grande Fratello, parteciperà per la prima volta ad un programma tv insieme alla compagna. C'è Posta per te lo scorso fu un vero e proprio successo: le nove puntate riuscirono ad avere una media di telespettatori pari a 5,4 milioni di persone, con uno share medio superiore al 28%.

Il programma sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di Mediaset Play, mentre per tutti gli altri contenuti (come i dietro le quinte o le puntate integrali della scorsa edizione) occorrerà visitare il sito Witty tv.