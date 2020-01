Platinette comincia il 2020 in splendida forma. Grazie a una dieta molto rigida, dovuta a motivi di salute, ha infatti rivelato pubblicamente di essere riuscito a perdere ben 30 chili in soli 6 mesi. Una performance non da tutti, che sta facendo incuriosire molte persone su come sia possibile e quale sia la dieta che Mauro Coruzzi, in arte Platinette, ha potuto seguire.

Da quello che ha detto in un'intervista a 'Di Piu', il noto showman 64enne si è affidato ad un nutrizionista seguendo, passo dopo passo, una dieta rigidissima, che però ha portato dei benefici importanti per la sua salute.

La dieta di Platinette: ha perso 30 chili in soli sei mesi

Secondo le sue dichiarazioni Mauro Coruzzi ha seguito i riti del digiuno depurativo, ovvero delle fasi alterne di giorni in cui non avrebbe mangiato praticamente nulla, così da permettere all'organismo di depurarsi e di consumare le proprie calorie. A questo si aggiunge una quantità di liquidi notevole e l'assunzione di cibo cremoso come yogurt e altri cibi.

Ma oltre alla sua dieta è stato decisivo, ovviamente, il contributo dell'attività fisica giornaliera.

Nella sua intervista a 'DiPiù' Platinette ha raccontato come la sua obesità sia dovuta ad un disturbo psicologico, ovvero ad una fame compulsiva dettata dal nervosismo. Smentendo molti che ritenevano la sua patologia un'eredità genetica, Mauro Coruzzi ha rivelato che i suoi chili di troppo sono dovuti all'assunzione costante di cibo, anche quando non sentiva fame, per sfogarsi. Un impulso psicologico quindi, che è riuscito a domare grazie alla sua forza di volontà, all'attività fisica giornaliera e ovviamente alla sua dieta.

Platinette racconta i risultati della sua dieta: ora mangia poco di tutto e assapora meglio tutte le pietanze

La riuscita della sua dieta ha portato dei risultati notevoli per Mauro Coruzzi, il quale ha spiegato come - grazie a questo percorso intrapreso - ha potuto controllare l'istinto di fame, sentendo pian piano la sazietà.

Anziché mangiare in maniera sregolata, oggi riesce ad assaporare tutti i cibi in piccole quantità. Una riscoperta del gusto quindi, e anche dell'aspetto estetico e del viver sano, che ha coinvolto quindi uno dei personaggi più famosi della televisione e della radio.

Tutto ciò è stato possibile anche con dei piccoli gesti, come quello di posare la forchetta a bordo del piatto dopo ogni boccone, così da assumere il giusto distacco tra il cibo e il senso di fame. Il tutto anche dandosi il giusto tempo per la masticazione, a differenza del precedente periodo, nel quale - come lui stesso ha rivelato - "ingurgitava il cibo alla velocità della luce".