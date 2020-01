Tornano anche questa settimana su Rai 2 le repliche della prima stagione de "L'amica geniale", in attesa della messa in onda della seconda che verrà trasmessa nelle prossime settimane su Rai 1. Mercoledì 29 gennaio, infatti, è stata trasmessa la replica dell'ultima puntata in cui Nelù si fidanzerà a sorpresa con un ragazzo del suo rione, Lila si fidanzerà ufficialmente con Stefano Carracci e Marcello Solara si presenterà senza invito al banchetto di nozze di Lila, rovinando l'atmosfera gioiosa dell'evento.

Per tutti coloro che non hanno avuto la possibilità di seguire l'ultima puntata in tv, questa sarà facilmente reperibile online la replica sui canali ufficiali Rai.

Dove vedere online la replica dell'ultima puntata

Nello specifico, si informa che la replica degli episodi 7 e 8 de L'amica geniale sono già disponibili online sul sito on demand Rai Play. Tale piattaforma, infatti, contiene un'intera pagina dedicata alla serie con tutte le repliche della prima stagione e diverse altre clip contenenti il making off degli episodi e info sul cast.

Da non dimenticare che, per guardare i video presenti su Rai Play, è necessario registrarsi al sito e scaricare un'applicazione tramite la quale visualizzare le repliche anche dai dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Nelù si fidanza

La trama ufficiale del quarto appuntamento ci segnala che Elena scapperà dall'Isola di Ischia dopo essere stata aggredita da Donato, per fare ritorno a Napoli dalla sua famiglia.

Giunta nella sua città natale, la giovane non avrà il coraggio di raccontare il suo segreto neanche a Lila, che invece le riferirà tutto quello che le è successo mentre lei era via. Subito dopo, Lila annuncerà a tutti di voler sposare il più in fretta possibile il giovane Stefano Carracci, per evitare di essere promessa in sposa a Marcello Solara. Saputo ciò, Elena deciderà di fidanzarsi con il meccanico del quartiere per non sfigurare nei confronti dell'amica.

Il matrimonio

Le scarpe ideate da Lila saranno un vero fallimento, tanto che Stefano e Fernando Cerullo saranno costretti a chiedere aiuto ai Solara per far vendere le calzature al di fuori del rione. A quel punto, Silvio Solara accetterà di vendere le scarpe a patto che lui possa presenziare come testimone al matrimonio di Lila. Poco dopo, Stefano e Fernando riferiranno le richieste di Silvio alla futura sposa che inizialmente rifiuterà per poi cedere alle pressanti richieste. Intanto Nino chiederà a Nelù di scrivere un articolo per un piccolo giornale, che però non riscuoterà il successo sperato.

Nel corso del banchetto di nozze di Stefano e Lila, interverrà in qualità di ospite Marcello Solara, indossando le prime scarpe che Nelù aveva progetto quando era piccola e che aveva chiesto a Stefano di custodire gelosamente.