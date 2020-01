Si sta facendo un gran parlare dei ripensamenti che hanno avuto alcuni ospiti già annunciati per il prossimo Festival di Sanremo: Monica Bellucci, per esempio, ha dato forfait a due settimane dall'inizio della manifestazione e l'ha fatto con un comunicato stampa. Michelle Hunziker, invece, si è esposta sui social network per commentare le parole poco eleganti che Amadeus ha usato per presentare Francesca Sofia Novello alla stampa: secondo la conduttrice, il padrone di casa avrebbe dovuto fare più attenzione.

Salmo e Monica Bellucci ci ripensano: non saranno a Sanremo

Sono ben due gli artisti che nelle ultime ore hanno preso le distanze dal Festival di Sanremo: dopo essere stati ufficializzati da Amadeus durante la conferenza stampa di presentazione della kermesse, due ospiti hanno fatto sapere di averci ripensato.

Oggi, lunedì 20 gennaio, Monica Bellucci (che avrebbe dovuto partecipare alla seconda puntata del 5 febbraio) ha diramato un comunicato stampa con il quale ha informato i giornalisti e i curiosi che lei non prenderà parte a nessuna delle cinque serata della kermesse di Rai 1.

"Il signor Amadeus ed io ci siamo incontrati mesi fa ipotizzando un progetto insieme. Purtroppo, per cause di forza maggiore, non siamo riusciti nell'intento. Auguro a lui un bel Festival", sono queste le parole con le quali l'attrice ha dato forfait a due settimane dal via.

Pochi giorni fa, invece, è toccato a Salmo usare i social network per smentire la sua ospitata alla serata d'esordio del 4 febbraio del Festival.

"Non mi sentirei a mio agio, non ci sarò, Tra i due Santi, Sanremo e San Siro, preferisco il secondo", ha detto il rapper su Instagram.

Michelle commenta le presunte frasi sessiste di Amadeus prima di Sanremo

Oltre ai forfait di Monica Bellucci e Salmo (ospiti annunciati che si sono tirati indietro all'ultimo momento), nelle ultime ore Amadeus deve far fronte ad un attacco inaspettato che gli ha fatto una collega.

Michelle Hunziker, attraverso il suo profilo Instagram, ci ha tenuto a dire la sua su quello che è accaduto un paio di giorni fa: il presentatore di Sanremo 2020 è stato molto criticato per le parole con le quali ha ufficializzato la presenza della modella Francesca Sofia Novello nel cast del Festival.

"Ho osservato incredula quello che sta accadendo, la vecchia cultura è ancora radicata. Ci sono preconcetti verso le donne che possono trasformarsi in discriminazione, violenza o femminicidio.

Le donne sono ancora viste come oggetti da possedere", ha detto la Hunziker sui social poche ore fa.

"Certe parole, dette con superficialità, sono pesanti come macigni, soprattutto se dette in una conferenza stampa davanti al Paese", ha aggiunto la conduttrice in riferimento alle ragioni per le quali sarebbe stata scelta la fidanzata di Valentino Rossi per il ruolo di valletta.

Tante polemiche a due settimane dall'inizio di Sanremo

Sebbene manchino ancora due settimane al debutto della 70esima edizione del Festival di Sanremo, sono già moltissime le polemiche che sono nate attorno alla kermesse e al cast che Amadeus ha messo su.

I giornalisti non hanno risparmiato aspre critiche alle 24 canzoni in gara (che hanno ascoltato in anteprima sabato 18 gennaio), alla scelta di ben 10 donne per il ruolo di vallette, alle uscite poco felici del padrone di casa sulla Novello ("l'ho scelta perché è bella e perché sta sempre un passo indietro al suo uomo") e soprattutto ai forfait che stanno dando alcuni illustri ospiti dopo essere stati ufficializzati davanti alla stampa.

Fiorello, presenza fissa in tutte e cinque le serale della kermesse di Rai 1, si è recentemente esposto sui social per difendere l'amico Amadeus e l'ha fatto a suo modo, ovvero con ironia.