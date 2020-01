Prosegue l'appuntamento con le notizie di Una vita, la soap opera di successo in onda sulle reti Mediaset. Gli spoiler delle prossime puntate, in onda nei primi mesi del 2020 su Canale 5, rivelano che un salto temporale di ben 10 anni comporterà innumerevoli colpi di scena. Nel dettaglio Felipe Alvarez Hermoso e Ramon Palacios saranno gli assoluti protagonisti. Se l'avvocato diventerà povero, il padre di Milagros tornerà ad Acacias 38 dopo aver passato tantissimi anni in carcere per la morte di Celia.

Una Vita anticipazioni: Felipe cade in rovina

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che nelle puntate in onda nei primi mesi del 2020 assisteremo ad un salto temporale di ben dieci anni con l'ingresso di nuovi personaggi tra cui la famiglia Dominguez ed i Pasamar. Ma non saranno gli unici colpi di scena in quanto Felipe (Marc Parejo) e Ramon appariranno totalmente cambiati dopo essersi stati funestati da alcune tragedie.

A tal proposito l'avvocato non riuscirà a superare la perdita della sua amata Celia e finirà con il cadere in rovina.

Questo lo porterà a condurre un'esistenza dissoluta. Inoltre l'Alvarez Hermoso sperpererà tutto il patrimonio tanto da trascurare la sua immagine. Per questo motivo, l'uomo sarà costretto addirittura a dichiarare il fallimento. Nel frattempo ad Acacias 38 ritornerà l'ex amico Ramon che darà inizio ad una nuova story-line ricca di colpi di scena.

Ramon torna ad Acacias 38 dopo essere stato in galera

Le trame di Una Vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5, rivelano che Ramon apparirà stanco dopo aver trascorso dieci anni in galera con l'accusa di aver ucciso Celia (Ines Aldea). Il suo arrivo non sarà ben accetto da Felipe, certo della sua colpevolezza in relazione alla morte dell'adorata compagna. L'avvocato, infatti, si dimostrerà pronto a tutto pur di vendicare la fine tragica della consorte.

Stremato dalle continue minacce il padre di Milagros sarà costretto a raccontare all'ex amico tutta la verità.

Il Palacios svela che Celia ha ucciso Trini

In particolare, il Palacios confesserà che l'Alvarez Hermoso era stata protagonista della morte di Trini (Anita Del Rey), avvenuta poco dopo il parto cesareo. Infatti la donna, sull'orlo della pazzia, non aveva somministratoi farmaci alla Crespo provocandone la fatale crisi ipertensiva.

Ma ecco che un flashback apporterà altri dettagli alla terribile vicenda. Ramon racconterà a Felipe che Celia aveva soffocato Trini con un cuscino posizionato sul suo volto. Tesi confermata dalla stessa donna prima di minacciare di buttarsi dal balcone con la piccola Milagros tra le braccia. Infine, il Palacios si era limitato soltanto a recuperare la figlioletta dopo aver dato uno strattone alla donna.