Nello studio di Uomini e donne si è recentemente formata una nuova coppia, composta da Giulio Raselli che ha deciso di coronare il suo sogno d'amore con la bellissima Giulia D'Urso. Una storia che sta già appassionando tantissimo gli spettatori e fan della trasmissione di Maria De Filippi e che sembra promettere molto bene. Subito dopo la scelta avvenuta in trasmissione, i due sono stati seguiti dalle telecamere durante la loro prima cena, dove non sono mancate parole importanti e addirittura i due hanno parlato anche di convivenza.

Cena d'amore per Giulio e Giulia dopo la scelta a U&D: i due pronti già per la convivenza

Giulio Raselli, dopo aver scelto la bella D'Urso, si è lasciato andare 'senza freni' durante la cena organizzata dalla produzione e ripresa da WittyTv.

L'ormai ex tronista di Uomini e donne ha ammesso che avere Giulia davanti ai suoi occhi lo fa stare bene e che è tutto quello che ha sempre voluto. Ricordando i tempi delle loro esterne, invece, Raselli ha dichiarato che quando doveva vedersi con lei era sempre molto felice.

'Sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto', ha dichiarato Giulio, aggiungendo che crede tantissimo in questa storia. Parole dolci che hanno visibilmente commosso Giulia, la quale ha ammesso che non si aspettava di conoscere un Giulio così dolce e romantico.

La D'Urso, poi, ha dimostrato di avere le idee già molto chiare sul loro futuro: 'Io ho intenzione di venire a vivere da te', ha dichiarato la ragazza durante la cena. Immediata la risposta di Giulio, che si è mostrato d'accordissimo con Giulia. 'Io voglio che tu venga a vivere con me', ha chiosato il ragazzo e così tra i due sembrerebbe praticamente certa la convivenza.

La coppia Raselli-D'Urso scappa in Puglia, Giovanna delusa dal tronista

Intanto subito dopo la cena romantica che hanno fatto assieme dopo la scelta, i due sono volati in Puglia per godersi qualche giorno di meritato relax senza essere seguiti dalle telecamere televisive. A svelare il tutto è stata proprio Giulia, la quale ha postato sul suo profilo Instagram delle stories, in cui la si vede entrare in una camera in cui c'è un letto ricoperto di cuori rossi con la scritta 'Benvenuti Giulio e Giulia' e in sottofondo il brano 'Perfect' di Ed Sheeran.

Situazione del tutto diversa per Giovanna, la corteggiatrice che è stata 'scartata' da Raselli al duello finale. Tra i due c'è stato anche un duro scontro in puntata, al punto che il tronista l'ha accusata di essere una persona scorretta. E Giovanna subito dopo la puntata di U&D ha ammesso di esserci rimasta molto male e che mai si sarebbe aspettata un atteggiamento simile da Giulio in un momento così delicato per lei.