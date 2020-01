Una vita, la popolare soap iberica darà ancora spazio alla storyline che vede protagonista Lolita Casado nei prossimi episodi. Gli spoiler inerenti le puntate in onda su Canale 5 da domenica 19 fino a venerdì 24 gennaio, rivelano che la ragazza ha scoperto da zio Gennaro che esiste un modo per rompere il compromesso nuziale con Ceferino, e quindi chiederà alla sua amica Casilda di aiutarla.

Intanto, Samuel pressato da Jimeno Batan, affronterà padre Telmo per dirgli di aver capito che ha interessi peccaminosi nei confronti di Lucia, la quale si sta avvicinando sempre più al sacerdote.

Infine, Jordi Barò cercherà di sedurre Flora.

Una vita, Lucia rifiuta la proposta di nozze di Samuel

Gli spoiler Una vita dal 19 al 24 gennaio, rivelano che Servante scoprirà che Cuba è stata devastata da una terribile tempesta e si preoccuperà per la consorte Paciencia che ormai da tempo risiede sull'isola caraibica. Nel frattempo, Samuel proporrà nuovamente a Lucia di diventare sua moglie, ma la ragazza ormai non più certa dei suoi sentimenti nei confronti del rampollo, prenderà del tempo per riflettere meglio sul da farsi.

L'Alday sarà particolarmente seccato dalla risposta della giovane, ma fingerà di comprenderla anche se si convincerà che dietro ai dubbi dell'Alvarado ci sia il grande ascendente che padre Telmo ha su di lei. Più tardi, Iñigo e Leonor decideranno di partire per stare qualche giorno da soli lontano da Acacias. Jordi Barò che ha messo gli occhi sulla bella Flora, non appena scoprirà dell'imminente partenza dei due giovani, deciderà di posticipare il suo viaggio a Barcellona per tentare di sedurre la pasticciera.

Trame di Una vita, Lolita chiede a Casilda di aiutarla a liberarsi di Ceferino

Nei prossimi episodi di Una vita, Lolita saprà da zio Gennaro che per rompere il compromesso nuziale con Ceferino, quest'ultimo dovrà innamorarsi e baciare una vedova. La giovane si confronterà con Trini e poi chiederà alla sua amica Casilda di sedurre il compaesano. La domestica, però, le dirà di non aver ancora dimenticato il suo defunto marito Martin e pertanto non può fare ciò che le ha chiesto.

Nel frattempo, Celia vedendo Lucia distante da Samuel, si convincerà che la cugina si sia innamorata di un altro uomo mentre Ceferino inviterà Lolita ad andare al cinematografo per passare una serata romantica insieme. Proprio quando aveva perso del tutto le speranze, Casilda cambierà idea e deciderà di aiutare l'amica andando al cinematografo con lei e Ceferino. Tuttavia, il ragazzo non avrà la minima intenzione di mollare la presa e ciò susciterà la preoccupazione di Antoñito.

Intanto, Trini e Ramon continueranno a tramare contro il conoscente della Casado.

Jordi Barò escogita un piano per restare solo con Flora

Lucia passando tanto tempo in compagnia di padre Telmo si convincerà del fatto che l'uomo non può averle usato violenza quella famosa notte. Samuel in crisi a causa delle continue pressioni di Jimeno Batan che non è più disposto a concedergli altro tempo, farà di tutto per attirare l'attenzione di Lucia, ma tutti i suoi tentativi si riveleranno fallimentari.

Intanto, l'Alday non sarà l'unico ha notare la grande sintonia tra la Alvarado e padre Telmo, oltre a lui ci sarà Ursula che pregherà il sacerdote di stare attento, in modo da evitare che i residenti possano cominciare a spettegolare circa il suo rapporto con la cugina di Celia. Poco dopo, Samuel si recherà da padre Telmo per dirgli di essersi reso conto dei suoi interessi peccaminosi nei confronti di Lucia.

Nel frattempo, Jordi darà l'impressione di essersi preso una bella cotta per Flora e pur di restare solo con lei a La Deliciosa e cercare di sedurla, regalerà a Liberto e Iñigo i biglietti per un incontro notturno di boxe.

Un evento improvviso, però, manderà a monte il suo piano.