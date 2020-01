Oggi nella puntata di Uomini e donne il tronista Giulio Raselli ha fatto la sua scelta in diretta televisiva. Fra Giulio Raselli e Giovanna Abate nacque fin da subito una bella intesa, ma le sicurezze della bella romana vacillarono con l'arrivo di Giulia D'Urso a trono inoltrato. Dopo 4 mesi di trono Giulio ha scelto la salentina Giulia D'Urso, dichiarando pubblicamente di essere innamorato di lei.

Abbiamo conosciuto Giulio Raselli quasi un anno fa, quando scese le scale di Uomini e Donne per corteggiare Giulia Cavaglià.

La scelta di Giulia - attuale fidanzata di Francesco Sole - era però ricaduta su Manuel Galiano, con cui si era lasciata poco tempo dopo. Raselli aveva poi partecipato a Temptation Island come tentatore, dove si era particolarmente avvicinato a Sabrina Martinengo, mentre a settembre del 2019 si era guadagnato il trono del dating show più famoso di canale 5.

Raselli litiga con Giovanna e poi sceglie Giulia

Prima dei petali rossi Maria De Filippi ha mandato in onda le ultime esterne di Giulio Raselli con le rispettive corteggiatrici.

Nell'esterna con Giovanna, Giulio ha invitato la ragazza a casa sua a Valenza, le ha presentato il suo cane Smile e poi l'ha portata a fare un giro sul lago. Tuttavia, anche in quest'ultimo incontro non sono mancati scontri fra i due. Nell'ultima esterna con Giulia, il tronista ha invitato la giovane a salire in casa sua per un caffè e in seguito l'ha portata in montagna a divertirsi sulla neve.

Arriva il momento delle sedie rosse e Giulio invita ad entrare per prima Giovanna.

Giulio sintetizza il loro percorso fatto di alti e bassi e conclude: 'Sei una persona speciale e voglio che tu sappia che ci siamo conosciuti al 100%. È arrivato un momento in cui arrivavo a casa e pensavo all'altra persona, con lei provo emozioni uniche'. 'Quindi non sono la tua scelta?', lo incalza Giovanna. 'Mi dovevo fidare del mio sesto senso, così mi sarei risparmiata tutto questo. Mi hai presa in giro', sbotta la Abate.

Raselli si altera parecchio e alza la voce, dicendo che non può fargliene una colpa se il suo cuore batte per un'altra persona. A questo punto Giovanna esce di scena in grande stile: 'Ti screditi da solo'.

Giulio è molto agitato e Maria fa entrare Giulia. Raselli inizia il suo discorso: 'Ti ho notata dal primo momento in cui sei scesa. Con te è scattato qualcosa di diverso, ma che non ho letto subito'.

Continua dicendo: 'Non ce la facevo più senza di te. Ti prego, dimmi di sì perché ti amo', le ha detto visibilmente emozionato. Lei ha risposto lanciandogli le braccia al collo, commossa. I neo fidanzati si sono baciati e tenuti stretti sotto una pioggia di petali rossi. In sottofondo 'Stringimi più forte' di Giordana Angi.

L'accusa di Gianni Sperti a Giulio Raselli: 'Hai preso in giro Giovanna'

I fan di Giovanna non vedono l'ora di scoprire se la giovane romana sarà la prossima tronista di Uomini e Donne.

Le speranze sono molto accese, soprattutto dopo lo scontro con Giulio di oggi. Gianni Sperti, da sempre a favore di Giovanna, ha sottolineato che se Giulio ha ammesso di essere innamorato di Giulia significa che questo sentimento lo nutriva già da tempo. 'Vuol dire che hai preso in giro Giovanna', ha detto l'opinionista senza peli sulla lingua.

Tina Cipollari, invece, si è mostrata molto felice per la scelta di Raselli. I due si sono abbracciati e Giulio l'ha ringraziata del sostegno ricevuto in questi mesi. La neo-coppia saluta Maria e se ne va senza dare adito ad ulteriori polemiche.