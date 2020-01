Venerdì 31 gennaio, dalle ore 21:25 su Rai 1, andrà in onda la finale de 'Il cantante mascherato', game show rivelazione della stagione televisiva 2019-2020 condotto da Milly Carlucci. Le scorse puntate hanno ottenuto in media un ascolto pari a 4 milioni di spettatori, con uno share di circa il 19%. Nel corso della prossima puntata verranno svelate le identità delle cinque maschere ancora rimaste: il Leone, il Coniglio, il Mostro, l'Angelo e il Mastino. Inoltre si conoscerà il nome (e la maschera) che si aggiudicherà la vittoria della prima stagione del reality.

Attesa anche la partecipazione di Arisa e di Orietta Berti nelle vesti di ospiti. La finale de 'Il cantante mascherato' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito Rai Play, dal quale è possibile vedere anche i momenti migliori delle scorse puntate.

Il cantante mascherato, la finale si aprirà con l'esito del televoto tra Mastino e Mostro

Lo scorso venerdì 24 gennaio è andata in onda la semifinale de 'Il cantante mascherato' nella quale è stata svelata l'identità del Pavone: sotto tale maschera, infatti, si celava l'imitatrice Emanuela Aureli.

Ma la puntata della scorsa settimana si è conclusa con la conduttrice Milly Carlucci che ha aperto un televoto tra il Mastino e il Mostro, ovvero le due maschere ancora a rischio eliminazione. Per questo la finale si aprirà con l'esito di questo televoto: la maschera perdente dovrà svelare subito la sua identità. La serata proseguirà poi con due duelli: il Coniglio affronterà l'Angelo mentre il Leone affronterà la maschera che supererà indenne il televoto iniziale.

Ciascuno di questi duelli verrà deciso dal voto dei social e della giuria. I perdenti dovranno svelare la loro identità mentre i due concorrenti rimasti si affronteranno in un ultimo duello che decreterà la maschera vincitrice.

Nella serata finale ospite anche Emanuela Aureli

Durante la lunga diretta che chiuderà la prima stagione dello show è prevista dunque anche la partecipazione di tre ospiti d'eccezione.

Oltre alle già citate Arisa e Orietta Berti, vi sarà anche Emanuela Aureli. Le tre donne sono state smascherate nel corso delle scorse settimane. Arisa si nascondeva sotto la maschera del Barboncino, la Berti animava il personaggio dell'Unicorno mentre la Aureli dava la voce alla maschera del Pavone. La giuria sarà come sempre composta da Flavio Insinna, Guillermo Mariotto, Ilenia Pastorelli, Patty Pravo e Francesco Facchinetti. Numerose le indiscrezioni sui possibili personaggi che potrebbero nascondersi sotto le maschere ancora in gara; in particolare è il Leone il personaggio più discusso. Sotto tale maschera si potrebbe nascondere Albano, alcuni sono invece convinti che l'identità sia quella di un comico capace di imitare alla perfezione la voce del cantante di Cellino San Marco.