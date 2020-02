Da domenica 16 febbraio e sino a venerdì 21 febbraio, i fan di Una vita assisteranno a nuove ed emozionati puntate, dove non mancheranno i colpi di scena. Ad Acacias, giungeranno brutte notizie, in primis per Celia, la quale perderà il bambino, mentre Fra Guillermo verrà ritrovato cadavere da padre Telmo. Le indagini sul delitto, porteranno gli inquirenti a sospettare di Ursula, l'ultima persona che ha discusso con il frate proprio nel bel mezzo della strada. Intanto Felipe, tornato ad Acacias, non solo scoprirà che la moglie era incinta ma anche che purtroppo ha abortito.

Una vita al 21 febbraio: Fra Guillermo assassinato, Ursula sospettata

La nuova settimana di programmazione di Una vita sarà ricca di avvenimenti, che terranno con il fiato sospeso i numerosissimi fan. In particolare, le anticipazioni riportano la misteriosa ed improvvisa morte di Fra Guillermo, ritrovato proprio da padre Telmo. Quest'ultimo, darà la colpa di quanto accaduto ad Espineira, mentre il commissario Mendez sospetterà invece di Ursula. La donna infatti, poche ore prima, aveva discusso con Guillermo nel bel mezzo di calle Acacias e ciò, dopo aver mal interpretato una conversazione tra Telmo e il suo mentore.

Sulla Dicenta quindi, ricadranno i sospetti degli inquirenti, mentre tutto il quartiere sarà sconvolto da quanto accaduto. Donna Susanna tra l'altro, sarà molto preoccupata dopo aver ricevuto un telegramma da Simon, con la quale verrà informata che il nipotino è gravemente malato.

Celia perde il bambino nelle prossime puntate di Una vita

Le brutte notizie per gli abitanti di Acacias non saranno finite, dato che gli spoiler rivelano che Celia perderà la creatura che aveva in grembo.

La Alvarez Hermozo infatti, attraverserà la città a piedi per procurare un farmaco a Trini e, al suo ritorno, avrà un malore, a seguito del quale purtroppo abortirà. Ad Acacias farà ritorno anche Felipe, ignaro del fatto che la moglie fosse incinta. L'uomo quindi, verrà a conoscenza di quanto accaduto e ne sarà sconvolto, tanto da arrivare ad incolpare Trini per l'aborto di Celia. Aria tesa nel quartiere spagnolo, dove Lucia arriverà a chiedere a Samuel di posticipare le nozze dopo gli ultimi avvenimenti.

L'Alday però, non vorrà sentire ragioni, deciso più che mai a sposare la ricca ereditiera il prima possibile per entrare in possesso dell'eredità dei Marchesi di Valmez.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita e che andranno in onda su Canale 5 dal 16 al 21 febbraio prossimi. Si ricorda che, la soap iberica, va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato e che, per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito Mediaset Play.