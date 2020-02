Sabato 22 febbraio, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la sesta puntata stagionale di C'è Posta per te, il people show di Maria De Filippi, che ogni sabato tiene incollati al televisore milioni di telespettatori.

Dalle anticipazioni pubblicate sulle pagine social del programma si viene a sapere che saranno ospiti della sesta puntata l'ex capitano della Roma Francesco Totti e il cantante partenopeo Massimo Ranieri, reduce dall'ospitata al Festival di Sanremo di qualche settimana fa.

Anticipazioni del 22 febbraio: Francesco Totti torna a C'è Posta per te

Nel corso della prima serata di sabato 22 febbraio, Maria De Filippi ospiterà nello studio di C'è Posta per te l'ex capitano giallorosso Francesco Totti, pronto a regalare un sorriso a qualche suo fan. Totti non è nuovo alle ospitate nel programma della De Filippi, visto che ha già partecipato ben undici volte nel corso degli anni, l'ultima delle quali nel 2018.

In quell'occasione, fu chiamato per fare una sorpresa a tre giovanissimi tifosi affetti dalla sindrome di Down.

Ma l'ex campione giallorosso non sarà l'unico super ospite della puntata.

Ospite della 6^ puntata di C'è Posta per te anche Massimo Ranieri

Sempre attraverso le pagine social ufficiali di C'è Posta per te, si apprende l'identità del secondo ospite che entrerà in studio come regalo per l'ignaro destinatario della busta. Si tratta di Massimo Ranieri, il cantante di 'Se bruciasse la città' e 'Perdere l'amore', che ritorna in tv dopo l'ospitata a Sanremo 2020 ed in cui ha duettato con Tiziano Ferro.

Anche Ranieri così come Totti, sarà coinvolto in una delle storie che, ogni sabato sera, emozionano ed appassionano il pubblico di Canale 5. Il people show di Maria De Filippi infatti, nelle prime cinque puntate, ha sbaragliato la concorrenza delle altre reti, vincendo la sfida Auditel del sabato sera con una media di spettatori vicina ai 6 milioni. Il tutto anche grazie alla presenza di ospiti d'eccezione del mondo dello spettacolo e dello sport, come ad esempio Johnny Depp e Antonio Banderas, tanto per citarne alcuni.

In attesa di conoscere i protagonisti delle nuove storie della sesta puntata, il pubblico non può dimenticare quanto accaduto sabato scorso tra mamma Flora e il figlio Giovanni, il quale le ha chiuso in faccia la busta, non prima di aver dato del 'mostro' alla madre. Parole che hanno indispettito anche Maria De Filippi la quale, in questo caso, ha preso le difese di mamma Flora.

In attesa di scoprire i fortunati che avranno il privilegio di incontrare Francesco Totti e Massimo Ranieri, si ricorda che la sesta puntata di C'è Posta per te andrà in onda sabato 22 febbraio su Canale 5, a partire dalle ore 21:20 circa.