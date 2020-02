Queste sono giornate speciali per Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo. Infatti, la bella modella stasera farà il suo debutto al Festival di Sanremo, mentre CR7 ieri ha compiuto 35 anni. Georgina, per festeggiare al meglio il compleanno del fidanzato, ha organizzato una splendida festa a sorpresa. Al party hanno partecipato solo i familiari del fenomeno di Madeira e gli amici più stretti, fra questi c'era anche Carlo Pinsoglio, compagno di squadra del portoghese. Il terzo portiere bianconero è arrivato alla festa in compagnia della fidanzata Giulia.

La compagna del portiere della Juventus ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae proprio alla festa del campione portoghese. Il party organizzato da Georgina era a sorpresa e Cristiano Ronaldo non si aspettava di trovare i suoi amici di fronte al ristorante scelto per festeggiare il suo compleanno.

La sorpresa di Georgina per Cristiano Ronaldo

Ieri sera, 5 febbraio, Cristiano Ronaldo ha festeggiato al meglio il suo compleanno. Infatti il portoghese, insieme alla fidanzata Georgina Rodriguez e al suo primogenito, si è recato al ristorante Casa Fiore.

Davanti al locale CR7 ha trovato due sorprese: i suoi amici più cari che sono stati invitati dalla sua compagna e il suo regalo di compleanno. Georgina ha donato al giocatore della Juventus una bellissima auto e gliel'ha fatta trovare impacchettata con un grosso fiocco rosso. Georgina ha poi condiviso, sul suo profilo di Instagram, il video che ritrae la sorpresa che ha fatto a Cristiano Ronaldo per il suo compleanno.

Anche CR7 ha poi voluto postare uno scatto della sua festa. Il fenomeno di Madeira ha condiviso una foto che lo ritrae con Georgina e Cristiano Jr. davanti alla sua torta di compleanno.

Cristiano Ronaldo sarebbe atteso a Sanremo

Questa sera Georgina Rodriguez sarà una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo. La bella modella affiancherà Amadeus e c'è molta attesa per il suo debutto. Georgina si sta preparando da alcune settimane alla kermesse canora e oggi avrà l'occasione di partecipare ad uno degli eventi più importanti che ci sono in Italia.

La compagna di CR7 è spesso protagonista di molte campagne pubblicitarie ed è una donna che tiene alla sua indipendenza, anche se la sua priorità è la sua famiglia. Infatti, Georgina è sempre insieme ai suoi bimbi e al fianco di Cristiano Ronaldo e non si perde una partita del suo campione. Questa sera, però, i ruoli si potrebbero invertire e in platea all'Ariston, ad applaudire la bella modella, potrebbe esserci proprio CR7. L'attaccante della Juventus, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe atteso a Sanremo e addirittura avrebbe prenotato un intero ristorante nel quale poi dovrebbe cenare con la sua Georgina.

Anche se, stamattina, Amadeus ha un po’ smorzato gli entusiasmi e ha dichiarato che crede che il campione della Juventus seguirà il Festival da casa sua.

Georgina, senza Cristiano Ronaldo, è arrivata a Sanremo

Questa mattina Cristiano Ronaldo è sceso in campo con i suoi compagni di squadra per preparare la gara contro il Verona. Dopo avere faticato alla Continassa e aver curato i dettagli in vista del match di sabato sera alle 20:45 al Bentegodi, CR7 dovrebbe lasciare Torino per partire alla volta di Sanremo. Infatti, il giocatore della Juventus, questa sera, potrebbe essere in platea, al teatro Ariston, per assistere alla terza serata del 70º Festival della canzone italiana, anche se non è da escludere che all’ultimo possa dare forfait.

Ovviamente, il fenomeno di Madeira farà il li tifo per la sua Georgin,a indipendentemente dal fatto che possa essere o meno a Sanremo. La bella modella, senza CR7, è già sbarcata in Riviera e ha postato la foto del suo arrivo su Instagram. Georgina ha raggiunto Sanremo in elicottero e indossava un tailleur con giacca e pantaloni. Dunque l'avventura della compagna di CR7 a Sanremo è cominciata e questa sera vivrà la sua serata da protagonista.