Quella di oggi è una giornata speciale per Cristiano Ronaldo che festeggia i suoi 35 anni. CR7 sta ricevendo tantissimi messaggi di auguri e sicuramente anche i suoi compagni lo avranno celebrato alla Continassa. Infatti, per il fenomeno di Madeira, questa mattina, era in programma l'allenamento in vista della gara contro il Verona. Dunque, in casa Juventus avranno sicuramente avuto modo di festeggiare il loro campione e magari i compagni avranno organizzato qualcosa di speciale per i 35 anni di Cristiano Ronaldo.

Al termine della seduta di lavoro, CR7 sicuramente avrà raggiunto la sua famiglia. Infatti, il portoghese trascorrerà il suo compleanno con la sua compagna Georgina Rodriguez e con i suoi quattro figli. Probabilmente a Torino sono anche arrivati m gli amici più cari del giocatore della Juventus proprio per celebrarlo nel giorno del suo 35º compleanno. Ma anche quella di domani 6 febbraio sarà una giornata intensa per il fenomeno di Madeira visto che la sua fidanzata sarà una delle co conduttrici del festival di Sanremo.

Cristiano Ronaldo atteso a Sanremo

Queste sono giornate speciali per Cristiano Ronaldo e per la sua compagna Georgina Rodriguez. Infatti, CR7, oggi, festeggia il suo 35º compleanno mentre la bella modella si sta preparando per il festival di Sanremo. Sicuramente, Georgina si dedicherà prima alla festa di compleanno del suo compagno, visto il grande amore che la lega al giocatore juventino e poi da domani penserà al grande appuntamento che la attende.

La compagna di CR7, giovedì 6 febbraio, calcherà il palco dell'Ariston e in platea ad applaudirla potrebbe esserci proprio l'attaccante della Juventus. Georgina, in queste settimane, si è preparata a lungo per il festival di Sanremo ed è pronta per vivere una grande notte da protagonista. La bella modella tiene al suo lavoro anche se la sua priorità è la sua famiglia. Una famiglia unita quella di Cristiano Ronaldo e Georgina ed è per questo che in molti credono che CR7 non vorrà perdersi il debutto della sua fidanzata al fianco di Amadeus.

Dunque non resta che attendere la serata di giovedì per capire davvero se il giocatore della Juventus sarà in prima fila all'Ariston oppure se seguirà la sua compagna da casa.

La Juventus fa gli auguri a Cristiano Ronaldo

La Juventus, quest'oggi, sta celebrando il compleanno di Cristiano Ronaldo nel migliore dei modi. Poco dopo la mezzanotte il club ha condiviso sul suo sito internet un lungo messaggio di auguri per CR7 e anche sui propri canali social ha colto l'occasione per festeggiare il suo fenomeno. Su Twitter, la Juventus ha postato un lungo video con le prodezze di Cristiano Ronaldo in questo suo anno e mezzo in bianconero.

Anche i tifosi juventini ne stanno approfittando per fare gli auguri via social al loro fenomeno.

Compleanno di lavoro per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo sta festeggiando il suo compleanno alla Continassa. Infatti, CR7 stamani si è presentato al JTC per allenarsi insieme ai suoi compagni. La Juventus deve preparare la gara contro il Verona di sabato 8 febbraio alle 20:45. CR7 al Bentegodi sarà titolare e stamani si è allenato con grande intensità come ha mostrato la Juventus in video condiviso su Twitter: "Come festeggiano il compleanno i marziani? Diventando ancora più forti". Dunque, Cristiano Ronaldo lavora per diventare ancora più forte anche nel giorno del suo compleanno, lui è un professionista esemplare e non si prende un attimo di riposo nemmeno nel giorno del suo compleanno.

La dedizione al lavoro e la cura di ogni piccolo dettaglio rendono Cristiano Ronaldo un campione unico, questo è da sempre il suo segreto che lo ha aiutato a diventare il giocatore più forte e amato di tutto il mondo. I numeri parlano per CR7 sia in campo che sui social. Su Instagram il campione juventino ha 200 milioni di followers e anche in questo caso è il numero 1 visto che nessuno al mondo vanta più seguaci di lui.