Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 4 sono in arrivo momenti molto emozionanti: nella famiglia Amato, Agnese vivrà con disperazione la notizia di suo marito che ha un'altra famiglia. Inoltre, nella puntata che andrà in onda su Rai 1 questo martedì 25 febbraio, tra Riccardo e Angela ci sarà un ulteriore riavvicinamento grazie all'affetto che la ragazza mostrerà nei confronti di Guarnieri.

Nel frattempo Irene convincerà Rocco a portare avanti un piano per scatenare la gelosia di Marina.

Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 25 febbraio, Vittorio presenta Dora a Gilberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4 di martedì 25 febbraio, raccontano che a casa Amato la situazione sarà molto tesa. Dopo aver scoperto che suo marito Giuseppe si è rifatto una famiglia in Germania, Agnese cercherà di togliersi con forza la fede, facendosi peraltro male al dito. Accanto a lei ci sarà Armando Ferraris, ormai diventato praticamente un membro della famiglia, ma Antonio guarderà il capomagazziniere con sospetto.

Nel frattempo, al grande magazzino, Vittorio Conti farà vedere a Gilberto lo spazio destinato ai cosmetici, parlandogli nel dettaglio della sua idea per lanciare i nuovi prodotti. Successivamente, Conti presenterà all'imprenditore Dora e Clelia.

A Il Paradiso delle Signore 4, per i Guarnieri, stando alle anticipazioni riportate, il periodo di crisi continuerà. Riccardo vivrà un momento di difficoltà dopo aver appreso che suo padre vuole chiudere la banca.

A sostenere il ragazzo ci sarà Angela, che riuscirà a trasmettere all'amico molto affetto e questo rafforzerà il legame tra i due giovani.

Al Paradiso delle Signore, il 25 febbraio, Irene convincerà Rocco a far ingelosire Marina

Irene, nel frattempo, riuscirà a raggirare Rocco, convincendolo ad aderire ad una sua iniziativa. La "Venere" coinvolgerà il magazziniere in un piano: con lo scopo di far ingelosire Marina, i due si dovranno mostrare molti vicini.

Piu tardi, Armando andrà a trovare Agnese per stare accanto alla donna in questo momento difficile per la sua famiglia, ma qui incontrerà Antonio. Il maggiore degli Amato non prenderà bene la vicinanza di Armando e inviterà l'uomo a mantenere le distanze con sua madre. Intimerà, quindi, al capomagazziniere di non approfittare della situazione di debolezza della famiglia Amato per ottenere più dell'amicizia dalla signora Agnese.

Il Paradiso delle Signore 4 è la soap pomeridiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 15:40. Le storie dei protagonisti sono ambientate nella Milano degli anni Sessanta e ruotano intorno al grande magazzino di moda.