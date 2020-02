Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', negli episodi cha andranno in onda su Canale 5 da domenica 1 marzo a venerdì 6 marzo, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Fernando Mesia pianificherà una strategia per far fuori una volte per tutte i suoi nemici, però le cose non andranno per il verso giusto, e alla fine morirà per mano di Maria Castaneda, che riuscirà miracolosamente a rimettersi in piedi.

Severo e Carmelo vogliono eliminare il Mesia

Il sindaco Carmelo Leal e il suo amico Severo Santacruz, avranno la certezza della colpevolezza di Fernando Mesia, nelle ultime sciagure che si sono verificate nel paesino spagnolo di Puente Viejo. Proprio per questo motivo, i due vorranno vendicarsi una volta per tutte dell'uomo. Infatti, il marito di Irene e il vedovo di Adela architetteranno un piano con Francisca Montenegro per uccidere il loro nemico comune (Fernando Mesia). Però, Raimundo Ulloa e la giornalista Irene Campuzano verranno ascoltati dal Mesia mentre parleranno della strategia dei rispettivi coniugi, e così verranno sequestrati dal folle uomo.

Nel frattempo, Dolores noterà la presenza in paese di Marina, la madre di Eshter, e così deciderà di seguirla per fare una chiacchiera con lei. Durante questa conversazione, la donna farà importanti rivelazioni alla pettegola di Puente Viejo.

Fernando rapirà Maria

Poco dopo, Fernando posizionerà un fucile davanti ad una finestra, in direzione delle sedie dove legherà il marito della Montenegro e la giornalista Irene.

La speranza del Mesia sarà che Severo e Carmelo notino l'arma e sparino contro Raimundo e la Campuzano, mettendo fine alle loro vite. Però, la Matrona avrà un'intuizione ed eviterà che i due uomini aprano il fuoco contro la capanna. Così facendo, la Matrona salverà la vita di suo marito e della moglie del Santacruz.

Nel frattempo, Puente Viejo vivrà un altro dramma: Fernando rapirà la povera Maria Castaneda.

Ovviamente, l'Ulloa sarà molto preoccupato per la scomparsa di sua nipote e seguirà le tracce del Mesia. Però l'uomo cadrà proprio nel diabolico piano del figlio del defunto Olmo. Infatti, quest'ultimo ideerà un percorso per far in modo che Raimundo e tutti gli altri raggiungano un antico monastero, così da liberarsi di tutti i suoi nemici in un colpo solo.

Però, Maria riuscirà miracolosamente a rimettersi in piedi, e farà esplodere l'ordigno che Fernando progetterà per liberarsi dei suoi nemici. Alla fine, il Mesia sarà vittima della sua stessa arma, in quanto perderà la vita, mentre Francisca, Raimundo, Irene, Severo, Carmelo e Maria rimarranno illesi.

Successivamente, a Puente Viejo si spargerà velocemente la voce della morte di Fernando Mesia.