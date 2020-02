Il marito di Adriana Volpe, Roberto Parli, attraverso un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv è tornato a puntare il dito contro Rita Rusic. In particolare l'imprenditore 46enne sembra che non abbia affatto gradito le esternazioni della produttrice ed ex gieffina, in merito al difficile momento lavorativo di sua moglie.

All'interno della casa del Grande Fratello Vip 4 si è creata una rivalità tra Rita Rusic e Adriana Volpe. Nello specifico l'ex moglie di Vittorio Cecchi Gori non ha preso bene la nomination subita dalla sua coinquilina.

La Rusic, dopo essere uscita dal reality-show di Canale 5, aveva dichiarato nel salotto di Live - Non è la d'Urso che la Volpe, considerato il momento delicato che sta attraversando al lavoro, deve puntare tutto sul Grande Fratello.

Ricordiamo che non è la prima volta che l'imprenditore difende la moglie a discapito della Rusic. Quando Adriana e Rita ebbero un confronto piuttosto acceso nella casa, Roberto disse che sua moglie aveva vinto. In quell'occasione spezzò una lancia in favore della Volpe anche il suo ex collega Marcello Cirillo.

Lo sfogo di Roberto Parli

A distanza di settimane dalla frecciatina al vetriolo di Rita Rusic ad Adriana Volpe, Roberto Parli ha deciso di prendere pubblicamente le difese di sua moglie. L'imprenditore, attraverso un'intervista rilasciata alla rivista Nuovo Tv, ha subito precisato che la Volpe ha sempre lavorato e lo sta facendo tutt'ora. I rapporti di lavoro tra la Rai e Adriana Volpe si sono conclusi solamente lo scorso giugno: "Adriana è una professionista in gamba e molto stimata".

Secondo l'imprenditore 46enne le dichiarazioni di Rita Rusic sono state fatte a caldo, senza un minimo di valutazione.

Per quanto riguarda i vari litigi all'interno della casa più spiata d'Italia che spesso coinvolgono l'ex conduttrice di Rai 2, Roberto Parli ha spiegato che sua moglie è una donna molto diretta e ama la chiarezza: "Questo porta inevitabilmente a certe dinamiche nelle relazioni". Tuttavia il marito della gieffina ha ribadito che, anche se spesso ci sono degli scontri al Grande Fratello, poi i coinquilini fanno sempre la pace.

Adriana Volpe e Roberto Parli: amore a distanza

Adriana Volpe e Roberto Parli sono sposati dal 2008 e dalla loro unione in matrimonio è nata la piccola Gisele di 10 anni. La conduttrice e l'imprenditore, entrambi 46enni, vivono un amore a distanza. L'attuale concorrente del Grande Fratello Vip 4, infatti, vive a Roma con la sua bambina. Roberto invece, che è un affermato imprenditore nel settore immobiliare, vive cinque giorni a settimana a Monte Carlo; l'uomo raggiunge la sua famiglia solamente nel fine settimana. I due coniugi sono molto innamorati.