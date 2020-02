Dalle nuove discussioni tra Gemma Galgani e Tina Cipollari allo scontro tra Gianni Sperti e Barbara De Santi. Come riferito dal 'Vicolo delle News' il 15 febbraio è stata registrata una nuova movimentata puntata del trono over di Uomini e donne. La prima parte è stata dedicata alla dama torinese che è stata protagonista di un nuovo sfogo nei confronti della vulcanica opinionista. Quest’ultima ha continuato ad attaccarla per le precedenti conoscenze negli studi del people show di Canale 5 ed ha riproposto l’idea del confronto con gli ex di Gemma.

Nel frattempo la settantenne ha accettato di conoscere due nuovi cavalieri. Subito dopo è entrato in studio un broker residente in Svizzera che ha manifestato l’intenzione di corteggiare Barbara De Santi. L’insegnante ha dato il suo assenso ma si è scontrata con Gianni Sperti per alcuni commenti fatti su Ig sul matrimonio con Paola Barale. La mantovana ha spiegato che "non si fa mantenere” salvo precisare che non ce l'aveva con lui. Alla fine la dama, in lacrime, ha chiesto scusa all'ex ballerino.

U&D, trono over: dallo scontro tra Tina e Gemma al botta e risposta tra Gianni e Barbara

Tina Cipollari ha riproposto la maxi cartina geografica dell’Italia con i corteggiatori di Gemma nel corso della registrazione del 15 febbraio del trono over. Prima del nuovo acceso confronto in studio è stato mandato in onda l’ennesimo video sfogo della Galgani contro la Cipollari. La dama non ha trattenuto le lacrime nel ribadire che non sopporta più le insinuazioni della viterbese.

Quest’ultima ha continuato ad accusare la torinese sostenendo che durante la sua esperienza a Uomini e Donne ha baciato diversi uomini. Dall’altra parte Gemma ha smentito Tina ed ha eliminato dalla mappa alcuni cavalieri sostenendo di non aver avuto alcun tipo di momento intimo con loro.

A questo punto la Cipollari ha chiesto alla De Filippi se era possibile organizzare un confronto in studio con alcuni ex corteggiatori.

Nel frattempo sono entrati in studio due nuovi pretendenti con la dama che ha accettato di approfondire la loro conoscenza.

Sperti mostra gli screenshot dei commenti della De Santi sulle dichiarazioni di Paola Barale

La presenza di un nuovo corteggiatore di Barbara De Santi ha acceso la discussione tra la dama e Gianni Sperti. L’opinionista ha stuzzicato l’insegnante e le ha chiesto se avesse deciso di conoscere il cavaliere per la sua bellezza o perché lavora come broker ed abita in Svizzera. Immediata la replica della mantovana che ha riferito che, a differenza di altre persone che sono in studio, lei non ha bisogno del sostegno economico di una persona.

Gianni non ha gradito l’esternazione di Barbara sottolineando che la provocazione era rivolta proprio lui e faceva riferimento alle dichiarazioni rilasciate da Paola Barale nel corso di Live Non è la d’Urso. Nella circostanza la show girl aveva affermato che quando era sposata con Sperti non aveva avuto figli perché lavorava solo lei.

Dall’altra parte la De Santi ha riferito che la sua esternazione non era riferita a Gianni. Quest’ultimo ha però mostrato alcuni screenshot relativi a dei commenti pubblicati su Instagram in cui ha criticato l’opinionista per la vicenda legata all’ex moglie. Spiazzata e messa alle strette da Sperti, la dama non ha trattenuto le lacrime e gli ha chiesto scusa affermando che pensava si trattasse di una chat privata.