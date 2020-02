A Un Posto al Sole comincia un'altra settimana all'insegna delle emozioni per i protagonisti di Palazzo Palladini. Nel corso delle puntate che vanno dal 9 al 13 marzo, tra Filippo e Serena la situazione peggiorerà ulteriormente e i due arriveranno alla separazione. Marina si impegnerà ad aiutare Fabrizio, nonostante l'uomo abbia già deciso di restare in carcere. Intanto Arianna si preparerà per il viaggio in Madagascar, mentre Alberto riceverà una telefonata dal boss Tregara. Infine, Vittorio proseguirà il suo lavoro da giornalista impegnato, ma presto sceglierà di cambiare strada.

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo raccontano che i protagonisti della settimana saranno Filippo e Serena. I due coniugi, ormai ai ferri corti, vedranno la loro situazione precipitare. Filippo deciderà di assumere Cristiana come nuova skipper, mentre Serena comincerà seriamente a pensare al futuro della coppia: Niko proverà a fare da mediatore tra i due. Nel frattempo, Leonardo approfitterà della grossa crisi tra la Cirillo e Filippo per stare vicino alla ragazza e consigliarle di non prendere seriamente le dure parole del marito.

Le trame settimanali di Un Posto al Sole dal 9 al 13 marzo rivelano che Michele e Vittorio lavoreranno all'inchiesta giornalistica sul pastificio, ma ben presto attireranno su di loro le antipatie degli operai.

Guido sarà molto fiero della nuova passione di Vittorio per il giornalismo impegnato e compirà un passo falso, preso dalla troppa euforia. Questo episodio farà cambiare idea al giovane Del Bue che deciderà di lasciare il mestiere di Michele e concentrarsi sul futuro trasferimento nel seminterrato per ottenere una propria indipendenza. Guido, intanto, proverà a chiedere scusa a suo figlio.

Marina prenderà la decisione voler aiutare Fabrizio che si è autoaccusato di aver ucciso lo zio Sebastiano.

La donna sarà sempre più convinta di voler combattere con lui i suoi fantasmi interiori, ma Rosato sarà fermo sulla sua posizione di restare in carcere. Alberto sarà alle prese con la sua nuova vita e alla ricerca di un impiego quando riceverà una telefonata inaspettata per un colloquio di lavoro. Ben presto, però, Palladini scoprirà che dietro a tutto c'è il boss Tregara. Nel frattempo, Arianna si preparerà ad affrontare il viaggio in Madagascar per la tanto attesa adozione internazionale, ma riceverà u a visita inaspettata.