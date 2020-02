Il paradiso delle signore, la TV Soap campionessa di ascolti su Rai1, sta continuando a manterene alta la soglia di ascolti nella sua fascia pomeridiana. Le anticipazioni delle puntate in programma da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 rivelano che Agnese avrà intenzione di allontanarsi da Armando Ferraris. Salvatore deciderà di partire per Berlino. Luciano, invece, coprirà la verità su Federico.

Il paradiso delle signore, trame della settimana 10-14 febbraio: Achille influenza Adelaide

Le anticipazioni de Il paradiso delle signore, riguardanti le nuove puntate, a cui gli spettatori avranno modo di assistere da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio su Rai1, rivelano che i coniugi Conti si prepareranno per incontrare l'editore Brivio.

Al grande magazzino Vittorio comunicherà l'idea di realizzare un concorso in occasione di San Valentino. Intanto la novità che Giuseppe Amato si trova in carcere sconvolgerà tutta la famiglia dell'uomo, tant'è che Salvatore deciderà di verificare la situazione recandosi dal padre in Germania. Riccardo e sua sorella proveranno a fare da piaceri tra Adelaide e Umberto, malgrado ciò la contessa di Sant'Erasmo non avrà alcuna intenzione di avere una riconciliazione, in quanto Achille Ravasi ha molta influenza su di lei.

Nel frattempo Rocco sarà molto compiaciuto per la copertina del suo fotoromanzo, malgrado ciò non riuscirà ancora a dichiarare i suoi sentimenti a Marina. Marta aiuterà suo marito a coinvolgere Federico nel nuovo progetto lavorativo che riguarda la festa degli innamorati.

Il paradiso delle signore al 14 febbraio: Agnese vuole allontanarsi da Armando, Silvia presa dal senso di colpa

Le trame de Il paradiso delle signore in programmazione la prossima settimana, rivelano che Salvatore farà sapere ad Agnese che ha scelto di andare in Germania, mentre lei vorrà allontanarsi da Armando in quanto è sicura che quello che sta succedendo alla sua famiglia sia una pena celestiale per essersi avvicinata a un altro uomo.

Clelia conoscerà un vecchio amico del dottor Conti, Ennio, che fin dal primo momento resterà ammaliato dal fascino della Calligaris. Intanto Adelaide verrà convinta dai nipoti a prendere parte nella giuria per il concorso di San Valentino, nel quale parteciperà anche il fidanzato di Roberta. Silvia continuerà a nascondere la verità a tutti i suoi familiari, ragion per cui sarà presa sempre di più dai sensi di colpa.

La gigantografia esposta nella vetrina del grande magazzino, che pubblicizza il fotoromanzo, avrà un forte effetto visivo. Per questo motivo, I coniugi Conti osserveranno soddisfatti la coda di clienti che aspetteranno l'apertura del negozio.

Il paradiso delle signore: Rocco deluso da Marina, Gabriella si finge fidanzata con Cosimo

Gli spoiler della prossima settimana de Il paradiso delle signore inoltre, svelano che il giovane Amato lascerà Milano per recarsi da suo padre, mentre Agnese domanderà scusa ad Armando per essersi comportata in modo brusco verso i suoi riguardi. Umberto, invece, chiederà ad Adelaide di concedergli un'altra possibilità.

Luciano avrà intenzione di fare una sorpresa a sua moglie cucinando qualcosa per lei. D'altra parte, Silvia scriverà una lettera dove confesserà la verità a suo marito, tuttavia la donna non troverà il coraggio per consegnargliela. Irene si metterà in mezzo nel corteggiamento di Rocco verso Marina stravolgendo il piano del giovane a suo favore. Finalmente arriverà il giorno tanto atteso della festa degli innamorati e Clelia sembrerà approvare le lusinghe di Ennio, anche se preferirà non sbilanciarsi. A proposito, il ragionier Cattaneo noterà tutta la situazione, tuttavia sarà convinto di non voler esprimere il suo sentimento per la Calligaris.

Nel frattempo Gabriella si fingerà fidanzata con Cosimo per non deludere la mamma di lui. Conclusa la cenetta romantica, Luciano scoprirà la verità su suo figlio Federico. Per finire sentendosi deluso da Marina, Rocco deciderà di uscire con Irene.