Mercoledì 5 febbraio su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne. Ad inizio puntata, si conoscerà l'esito della sfida di ballo che ha visto coinvolti anche alcuni ballerini di Amici iniziata la scorsa volta. A vincere, secondo l'insindacabile giudizio di Gianni Sperti, sarà Carlotta. Al termine del simpatico momento, spazio invece a Mattia e Anna Tedesco che, al centro dello studio di Maria De Filippi, decideranno di interrompere la loro frequentazione.

Anna e Mattia si dicono addio nella puntata di U& D del 5 febbraio

Dame e cavalieri del Trono Over di Uomini e donne torneranno a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 anche il prossimo 5 febbraio.

Secondo quanto pubblicato da 'Witty tv', il nuovo appuntamento vedrà al centro dello studio Mattia e Anna Tedesco, pronti a raccontare come sta proseguendo la loro conoscenza. Da quanto emerge dalle anticipazioni, pare che il cavaliere non abbia apprezzato l'atteggiamento della Tedesco nel corso dell'ultima sfilata. Secondo Mattia, infatti, la donna avrebbe fatto intendere che tra loro vi fosse qualcosa in più della conoscenza, motivo per il quale Mattia deciderà di troncare la relazione.

U&D spoiler: Valentina A. interviene sulla rottura tra Anna e Mattia

Dal canto suo, anche Anna confesserà di voler dire addio a Mattia e sarà in questo frangente che interverrà Valentina A., la quale accuserà Mattia di non essere sincero riguardo i reali motivi della rottura. La Autiero infatti, sosterrà che il gesto fatto alla sfilata sia solo un pretesto e che in realtà il problema è la differenza di età tra i due.

Nonostante il battibecco venutosi a creare, Anna e Mattia si lasceranno in buoni rapporti. Per Samuel, invece, le cose si staranno complicando visto che le tre dame che sta frequentando si renderanno conto che il cavaliere non saprà ciò che vuole.

Anticipazioni U&D del 5 febbraio: Samuel rompe con Aurora, Carlotta vince la sfida di ballo

Nel nuovo appuntamento di U&D, Samuel chiuderà la conoscenza con Aurora, mentre si verrà a sapere che ha cominciato a frequentare Valentina.

Alessia, invece, non prenderà bene questo fatto e dirà al cavaliere di voler accettare altri numeri di telefono. Dalle anticipazioni, emerge che saranno Armando e Massimiliano a farsi subito avanti. In puntata, inoltre, si concluderà la sfida di ballo lanciata da Tina la scorsa volta e che ha visto coinvolti oltre a Gemma, Carlotta, Aurora, Valentina A., Veronica ed Emanuele, anche alcuni ballerini professionisti di Amici. Giudice per l'occasione Gianni Sperti, che darà la vittoria a Carlotta.

Si ricorda inoltre che tutto ciò che andrà in onda nella puntata di U&D di mercoledì 5 febbraio, fa riferimento alla registrazione dello scorso 21 gennaio.