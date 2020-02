L'emittente spagnola Antena 3 nella giornata di oggi, lunedì 24 febbraio, ha annunciato la cancellazione de Il Segreto. Dopo nove anni di successi, e oltre 2300 episodi, la celebre soap opera spagnola chiuderà definitivamente i battenti. Ovviamente anche in Italia lascerà il palinsesto di Canale 5, ma bisognerà attendere ancora un bel po', visto la differenza di messa in onda con la Spagna. La motivazione di tale decisione è da ricercare, molto probabilmente, nell'abbassamento degli ascolti.

Dopo un boom iniziale, c'è stata una flessione lenta ma inesorabile, che ha portato alla scelta della cancellazione

Il Segreto chiude i battenti

Nella giornata odierna è arrivato l'annuncio ufficiale: Il Segreto verrà definitivamente cancellato dai palinsesti di Antena 3. La soap opera aveva trovato molta fortuna anche fuori dai suoi confini, in particolare in Italia, dove aveva registrato un fortissimo apprezzamento, che l'aveva portata a diventare un appuntamento fisso della programmazione Mediaset.

La stagione attualmente in onda in Spagna sarà, quindi, l'ultima a venire trasmessa. La casa di produzione Boomerang Tv ha voluto precisare che le storyline di tutti i personaggi, che si sono avvicendati negli anni, verranno chiuse in modo dignitoso, in maniera tale da non lasciare nessun buco narrativo. È fortemente ipotizzabile che alla base di tale decisione ci sia il calo degli ascolti poiché, nonostante un travolgente successo iniziale, nel corso degli anni gli spettatori hanno iniziato a calare vistosamente.

Le motivazioni della chiusura

Nonostante il successo iniziale de Il Segreto, negli anni c'è stata un'involuzione di tendenza che ha portato gli spettatori a disamorarsi del prodotto, facendo crollare gli ascolti. In Spagna i dati si erano assestati, nell'ultimo periodo, attorno al milione e mezzo di spettatori con uno share del 15%, numeri troppo bassi per le esigenze della rete che l'hanno portata a non rinnovare la serie per il futuro.

Ultimamente la soap è stata caratterizzata dal salto temporale di quattro anni, che a breve verrà trasmesso anche in Italia.

In Italia gli episodi vanno in onda con circa sei mesi di ritardo rispetto alla programmazione spagnola, quindi la soap, salvo stravolgimenti del palinsesto, potrebbe andare in onda per tutto il 2020. Canale 5, per esigenze contrattuali, sarà costretta a mandare in onda tutti gli episodi, quindi i telespettatori italiani potranno sicuramente visionare le puntate finali, anche se non ci sono date precise. Al termine degli ultimi Mediaset dovrà correre ai ripari per colmare il buco che lascerà irrimediabilmente la soap nei palinsesti.