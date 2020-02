Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rete 4 con la soap opera Tempesta d'amore, che proseguirà la messa in onda con nuovi episodi che si preannunciano ricchi di colpi di scena. A partire da sabato 1° febbraio verranno trasmesse le nuove puntate inedite che come sempre occuperanno la fascia post Tg4 della sera. Occhi puntati su Christoph, la cui situazione medica non migliorerà e l'uomo continuerà ad essere in coma.

Gli spoiler di Tempesta d'amore, puntate 1-7 febbraio: Christoph in gravi condizioni

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Tempesta d'amore che andranno in onda dall'1 al 7 febbraio in prima visione assoluta su Rete 4, rivelano che dal momento in cui Christoph si troverà ancora in coma, Annabelle si ritroverà ad esercitare un ruolo di primissimo piano all'interno dell'hotel, approfittando così della situazione.

Proprio prima che ci fosse il terribile incidente, l'albergatore aveva scoperto che in realtà Annabelle non è sua figlia biologica e questa notizia lo aveva lasciato decisamente perplesso.

Tuttavia Annabelle, astuta come sempre, aveva fatto credere a Christoph che in realtà la figlia 'illegittima' fosse Denise, falsificando i risultati del test del Dna. Prima che ci fosse il terribile incidente, però, l'albergatore non aveva fatto in tempo a prendere dei seri provvedimenti nei confronti di Annabelle e la donna quindi è rimasta impunita.

Gli spoiler di Tempesta d'amore fino al prossimo 7 febbraio rivelano che adesso che Christoph si trova in un letto d'ospedale, lottando tra la vita e la morte, sarà proprio Annabelle a prendere in mano anche le redini della sua situazione medica: la donna, infatti, parlerà con i medici su quello che è meglio fare per l'uomo.

Annabelle non vuole far operare Christoph e si oppone a Denise

Il colpo di scena arriverà nel momento in cui Denise proporrà ad Annabelle di far sottoporre l'uomo ad un'operazione che potrebbe salvargli la vita e rimetterlo in piedi.

Annabelle, però, si opporrà furiosamente a questa proposta, dato che non ha alcun interesse nel vederlo migliorare.

Come se non bastasse, poi, Annabelle comincerà ad avere dei sospetti anche sulla dinamiche dell'incidente: teme che Christoph sia stato vittima di un tentato omicidio. E i suoi sospetti si concentreranno su Valentina: peccato però che i genitori della ragazza saranno disposti a tutto pur di difenderla.

Le anticipazioni della prossima settimana di Tempesta d'amore, inoltre, rivelano che Eva e Robert riprenderanno in mano le redini della loro relazione e si troveranno a vivere tutte le emozioni della 'prima volta', compreso anche l'imbarazzo.