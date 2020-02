Da tre anni non vede la figlia perché contraria al suo fidanzamento con una donna. Marcella ha provato a ricomporre la frattura con la madre nel corso della puntata del 22 febbraio di C’è posta per te. A scrivere al programma televisivo condotto da Maria De Filippi è stata Miriam dopo aver visto la compagna soffrire per la delicata situazione familiare. La conduttrice ha spiegato che quando Rosa è venuta a conoscenza della relazione della figlia con un’altra ragazza ha reagito malissimo: “Ha dato la colpa ai medicinali che davano in palestra a Marcella”.

Da quel momento la donna ha chiuso ogni rapporto: “Mi ha detto che quello che stavo facendo era una sciagura e che non voleva vedermi in giro con Miriam perché si vergognava di me”. Durante il confronto in studio la posizione della madre della piemontese non è cambiata nonostante la mediazione della ‘padrona di casa’: “Non è normale, la donna deve andare con l’uomo. Io sono fatta così”.

'Marcella è stata con ragazzi bellissimi, non è nata così'

Marcella si è emozionata nel rivedere la madre nello studio di C’è posta per te dopo tre anni: “Sei bellissima”.

Nel sottolineare quanto le manca la congiunta, la giovane ha affermato che non può essere colpevolizzata per aver scelto di vivere un amore “con la A maiuscola”. Nel vedere la figlia al fianco della fidanzata, Rosa ha affermato che ha soltanto una figlia ed è femmina manifestando, poi, l’intenzione di non relazionarsi con Miriam. “Mia figlia è bella ed ha avuto dei ragazzi bellissimi e questo cambiamento non l’accetto.

Lei non è nata così ed è sprecata, l’altra non mi interessa” - ha affermato la piemontese che ha aggiunto: “Per me la donna va con l’uomo, io sono quadrata e non ci posso fare niente”.

A questo punto Maria De Filippi ha ricordato alla donna quando, per la sua felicità, ha lasciato il marito e due figli per iniziare una relazione con un altro uomo. “Io non ho fatto una cosa normale, ma qui è peggio” - ha riferito Rosa ammettendo di aver sbagliato ma ribadendo che è una situazione diversa rispetto a quella della figlia.

Maria De Filippi rimprovera Rosa a C'è posta per te: 'Stai dicendo che tua figlia non è normale'

Nonostante le parole della conduttrice di C’è posta per te la madre di Marcella è rimasta sulle sue posizioni. “Per me non esiste, per carità. Io ne ho già troppi di figli” - ha ribattuto Rosa che ha affermato di essere disposta a far pace con la figlia. “Ma solo con lei, l’altra non mi interessa”. Maria De Filippi ha invitato la donna a stringere quanto meno la mano a Miriam.

“Posso anche farlo ma finirà lì. Sarà anche una persona speciale ma io voglio solo mia figlia”. La fidanzata di Marcella ha provato a rompere il ghiaccio spiegando che non cerca un rapporto con lei: “Mi piacerebbe solo farmi conoscere prima di essere giudicata”.

Rosa ha continuato a manifestare il proprio scetticismo ma ha deciso di aprire la busta e salutare la giovane di origini campane che ha cercato di allentare la tensione invitando la ‘suocera’ a vedere insieme Juventus-Napoli. “Mi spiace Miriam, avrai un cuore grande ma io sono per le cose normali”. Un’affermazione che ha spinto la De Filippi a rimproverare la madre di Marcella: “Rifletti prima di parlare, stai dicendo che tua figlia non è normale”.

Rosa ha incassato ma è rimasta sulla sua posizione: “La donna deve andare con l’uomo”.