Un posto al sole, la TV Soap napoletana che va in onda dal 1996, sta continuando a ottenere grande successo su Rai 3. Le anticipazioni delle puntate in onda in onda da lunedì 24 al 28 febbraio rivelano che Marina Giordano inizierà a nutrire dubbi su quello che è accaduto veramente con Rosato. Leonardo cercherà di approfittare del distacco tra i coniugi Sartori per provare a sedurre Serena Cirillo. Clara, invece, andrà in ospedale per porre fine alla sua gravidanza.

Un posto al sole, spoiler della settimana 24-28 febbraio: Roberto conforta Marina, Leonardo sempre più vicino a Serena

Gli spoiler di Un posto al sole riguardanti le prossime puntate in onda a partire dal 24 e fino al 28 febbraio 2020 svelano che le perplessità sulle possibili responsabilità di Marina potrebbero non essere spazzate del tutto via. Roberto, intuendo che la Giordano è molto turbata, cercherà di darle il suo sostegno. Intanto la partenza in Madagascar per l'adozione del bambino di Andrea e Arianna causerà un momentaneo cambiamento nella gestione del Caffè Vulcano, che susciterà il malumore di più persone.

Alberto, preso da un impeto di vendetta, non perderà l'occasione per buttare fango su Marina. A questo punto Fabrizio, preoccupato per la sofferenza della sua ex fidanzata, deciderà di fare un gesto inatteso. Nel frattempo, a causa di alcune coincidenze, Leonardo riuscirà a conquistare la benevolenza di Serena, mentre Filippo continuerà a perdere punti di fronte agli occhi di sua moglie. Il giorno di Carnevale Patrizio sarà vittima di uno scherzo, inaspettato ma molto gradito, che riuscirà a fargli cambiare umore.

Un posto al sole al 28 febbraio: Marina ha dei dubbi, la Cirillo deve capire i suoi sentimenti

Le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole, inoltre, rivelano che il distacco tra Serena e Filippo aumenterà ulteriormente. In questa occasione, Leonardo cercherà di approfittare della situazione per tentare di conquistare la Cirillo. Malgrado l'insistenza di Giulia e Angela, Clara sembrerà decisa a voler abortire.

Intanto Marina incomincerà ad avere forti dubbi su ciò che è veramente successo con Rosato. Roberto inizierà a capire la vera motivazione per cui la Giordano ha chiuso la storia d'amore con Fabrizio. Alberto sarà alle prese con i primi problemi economici della sua vita. Clara, invece, sempre più angosciata, si recherà in ospedale per mettere fine alla gravidanza. Nel frattempo Patrizio avrà il sospetto che un importante critico gastronomico sia venuto a recensire la sua cucina: il personale del Vulcano si confermerà all'altezza del contesto? In seguito a un momento di vicinanza con Leonardo, Serena dovrà affrontare le sue preoccupazioni per cercare di capire quali siano i suoi veri sentimenti.

Con la complicità di Renato e l'aiuto di Niko, Guido comincerà a sgomberare la sua cantina, questa situazione gli riserverà più di una sorpresa. Per finire, le trame di Upas fino al 28 febbraio svelano che Marina sarà indecisa tra i consigli di Ferri e il suo coinvolgimento con Fabrizio.