Continua l'appuntamento con novità di Una vita, la TV Soap scritta dall'autrice iberica Aurora Guerra che da anni viene trasmessa in Italia. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a venerdì 6 marzo 2020 su Canale 5, rivelano che Trini Crespo morirà poco dopo aver dato alla luce la piccola Milagros. Ramon Palacios, invece, non riuscirà a reagire al lutto della moglie. Infine Telmo Martinez finirà per scagliarsi contro il priore Espineira, mentre Ursula Dicenta rischierà di essere giustiziata.

Spoiler Una Vita della settimana 1-6 marzo: Trini da alla luce Milagros

Le trame di Una Vita, inerenti alle puntate in programmazione dall'1 al 6 marzo rivelano che, Telmo si recherà in prigione per fare una visita a Ursula, qui gli comunicherà che la sera dell'assassino c'era un barbone nei dintorni di Acacias 38 che potrebbe aver visto cosa è accaduto. Intanto nel quartiere si presenterà il disonesto Salvador Borras, che sosterrà di possedere un contratto come procuratore sportivo di Tito. A questo punto Inigo ne parlerà con Felipe scoprendo che l'accordo tra il Lazcano e l'uomo è valido.

In seguito a varie complicanze, i dottori sceglieranno di far partorire Trini con il parto cesario, con il quale finalmente verrà alla luce Milagros. Tuttavia ha lasciato il suo ruolo da prete, Martinez farà sapere a Lucia Alvarado che dovranno attendere ancora un altro po' prima di dire a tutti della loro storia d'amore, perlomeno fin quando la Dicenta non verrà assolta dall'accusa di aver assassinato Frate Guillermo.

Una Vita al 6 marzo: Telmo contro Espineira, la Crespo si aggrava

Gli spoiler di Una Vita in programma la prossima settimana, svelano Samuel Alday organizzerà la sua scappatoia dal paese a causa delle pressioni di Batan, se solo quest'ultimo non glielo impedisse e continuasse a raccattarlo. Nel frattempo il barbone, l'unico testimone dell'assassino di Guillermo, verrà ritrovato morto. D'altra parte, lo stato di salute della Crespo si aggraverà, tant'è che il dottore le prescriverà una medicina salvavita da darle ogni qual volta gli si presenterà una crisi provocata dalla gestosi.

Telmo, preso uno stato di stress, si scaglierà contro il priore accusandolo Espineira essere il mandante della morte del barbone. Ursula sarà a un passo dal perdere ogni speranza per una possibile scarcerazione, a quel punto Agustina farà sapere a Fabiana di aver visto la faccia del vero assassino di Frate Guillermo. Ramon, invece, deciderà di lasciare Trini in compagnia di Celia per effettuare alcune faccende di lavoro.

Trini perde la vita, il Palacios scopre di essere rimasto vedovo

Sempre dalle anticipazioni di Una Vita, in onda fino al 6 marzo 2020 su Canale 5 si evince che la Crespo si sentirà ricattata dall’amica, ragion per cui discuterà con lei sulle cure da somministrare a Milagros: qui Trini avrà un'altra crisi respiratoria.

Una volta rientrato a casa, il Palacios scoprirà che sua moglie è morta. A quel punto tutto il vicinato di Acacias 38 sarà completamente sconvolto per la morte di Trini, tuttavia la cugina di Lucia sembrerà molto più preoccupata per la salute della neonata. Ramon, invece, non riuscirà a reagire al grave lutto. Per finire, Fernandez e l'Alvarado prepareranno un piano per procurarsi delle informazioni da Agustina con lo scopo di discolpare la Dicenta, la quale rischierà di essere giustiziata.