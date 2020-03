Dopo la puntata di Amici andata in onda venerdì scorso, la maestra di danza classica Alessandra Celentano è tornata a parlare di quello che è successo nel corso dell'insolita e particolare diretta. L'insegnante fu protagonista di una discussione molto accesa con la padrona di casa Maria De Filippi. La conduttrice più volte perse le staffe nel corso della puntata. Con la Celentano si infuriò perché a suo dire non sa rapportarsi umanamente ad un ragazzo in difficoltà. In effetti la Celentano avallò la reazione del ballerino Javier invece di farlo ragionare.

Addirittura Maria le disse che se non le volesse bene, la caccerebbe e che se si ritiene così brava dovrebbe dirigere la Scala di Milano. Nelle scorse ore Alessandra Celentano con un lungo post pubblicato su Instagram ha detto di aver capito l'errore commesso con il ballerino Javier. Sotto il post però sono piovute critiche e commenti negativi.

La maestra Celentano ritorna sui suoi passi

La maestra di Amici Alessandra Celentano ha dichiarato su Instagram, che non avrebbe dovuto appoggiare il comportamento del ballerino Javier dandogli ragione in merito al giudizio espresso dalla giuria.

Ha poi anche aggiunto che presa dalla concitazione del momento ha mancato di rispetto agli altri giurati. L'insegnante di ballo ha detto che sono tre diverse giurie: tecnica, di professori ed esterna, e ciascuno di loro valuta i ragazzi secondo i propri criteri, diversi ma non per questo migliori l’uno dell’altro. In molti non hanno apprezzato questo gesto ritenendolo non spontaneo. Di seguito alcune delle tante critiche ricevute sui social.

Critiche e commenti negativi sotto il post di Alessandra Celentano

I followers della maestra di danza classica Alessandra Celentano hanno chiaramente fatto capire di essere delusi per la marcia indietro delle scorse ore. Molti hanno pensato addirittura che fosse un ordine arrivato dalla stessa conduttrice Maria De Filippi. I commenti negativi sono stati davvero una marea. Davvero tanti si sono chiesto se fosse stata pagata per dire una simile cavolata.

Molti le hanno detto che sarebbe stata la stessa redazione di amici ha ordinargli di scrivere il post e questa cosa è ancora più vergognosa. Un altro follower invece ha affermato di credere che fosse una donna con delle idee e dei principi che portasse avanti malgrado tutto. Un altro ha detto che la De Filippi ha troppo potere e questo è il triste risultato. E poi ancora c'è stato chi ha scritto nei commenti, che dopo l'accaduto è stata costretta a rimangiarsi tutto quello che aveva detto e che tra l'altro era anche giusto. Cosa ne penserà la maestra Celentano di tutte queste critiche? Replicherà in qualche modo alle accuse?