Prosegue l'appuntamento in Italia così come negli Stati Uniti con la soap opera Beautiful, che ogni giorno continua ad attirare l'attenzione di diversi milioni di spettatori sparsi in tutto il mondo. In questo ultimo periodo gli ascolti della soap in Italia sono anche cresciuti e diverse puntate di Beautiful sono tornate a superare la soglia dei 3 milioni di spettatori. Gli spoiler che arrivano dall'America rivelano che Hope e Liam si prenderanno il piccolo Douglas, lasciando 'a mani vuote' il furbo Thomas.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful: Thomas viene ingannato

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che Thomas verrà ingannato da Hope, il quale le farà credere di essere interessato a lui e di volerlo addirittura sposare.

Ma in realtà questa non è la verità, dato che l'unico obiettivo di Hope è quello di far svelare a Thomas i suoi sentimenti in maniera pubblica.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché l'ennesimo duro colpo per Thomas arriverà quando Douglas si schiererà dalla parte di Hope, ed esprimerà il suo desiderio di vivere al suo fianco, con Beth e Liam. E quest'ultimo, voglioso di fare da padre al bambino, chiederà a Thomas di non osteggiare la nascita di questa nuova famiglia.

Un durissimo colpo per il Forrester che a quel punto non potrà fare altro che mettersi da parte e lasciare che Douglas venga affidato nelle mani di Liam e Hope.

Un'uscita di scena che tuttavia potrebbe non durare tantissimo.

Il Coronavirus ferma anche la produzione delle nuove puntate di Beautiful

In attesa di vedere e di scoprire quali saranno le novità delle prossime puntate di Beautiful, anche negli Stati Uniti l'emergenza dettata dal Coronavirus ha determinato la chiusura del set della fortunatissima soap opera. Per rispettare tutte le misure di sicurezza, si è optato per la sospensione momentanea delle riprese così come è accaduto anche per un'altra soap di successo in onda negli Usa come Febbre d'amore.

Tuttavia il problema non dovrebbe 'toccare' più di tanto la programmazione italiana di Beautiful, dato che nel nostro Paese vi è una differenza temporale di oltre un anno nella messa in onda rispetto a quella americana e quindi le puntate potranno regolarmente andare in onda su Canale 5. Il problema italiano, invece, riguarda le sale di doppiaggio che al momento sarebbero chiuse per la terribile situazione dettata dal Corona Virus: quale sarà la decisione Mediaset a questo punto?

Al momento la soap con Brooke e Ridge risulta tranquillamente in palinsesto e non ci sono variazioni significative su Canale 5.