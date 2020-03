Prosegue l'appuntamento in prima visione su Rai 3 con la soap opera Un posto al sole, che andrà in onda anche nella settimana che va dal 16 al 20 marzo. I nuovi episodi si preannunciano decisamente ricchi di colpi di scena e di sorprese, a partire dalle novità che riguarderanno la coppia composta da Filippo e Serena, i quali decideranno di prendere una drastica decisione sul loro matrimonio che ormai comincia a fare acqua da tutte le parti.

Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate 16-20 marzo: Arianna pronta a trasferirsi a Londra

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni della prossima settimana di Un posto al sole in onda fino a venerdì 20 marzo rivelano che Filippo e Serena, dopo aver constatato di non essere più idonei per stare insieme, prenderanno una decisione a dir poco drastica ma, al tempo stesso, necessaria per il loro futuro di coppia.

I due, infatti, di comune accordo decideranno di firmare le carte valide per la separazione consensuale.

Una scelta che tuttavia non farà disperare Filippo, il quale sa che in questo momento potrà consolidare e rafforzare il suo rapporto con Cristiana, la giovane skipper assunta che è stata in grado di fargli 'perdere la testa'. Anche Serena, a sua volta, cercherà di distrarsi e di provare a cambiare pagina dopo la fine del suo tormentato matrimonio.

Per Arianna, invece, arriverà il momento di trasferirsi in maniera stabile a Londra.

La donna, però, rimarrà profondamente delusa dal comportamento dei suoi amici, i quali non daranno peso alla sua partenza e quasi la ignoreranno. Ad un certo punto, però, la donna riceverà una bellissima sorpresa che la lascerà senza parole.

Marina proverà ancora a far scagionare il suo ex compagno Fabrizio

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate di UPAS che saranno trasmesse nella settimana dal 16 marzo su Rai 3 rivelano che la convivenza tra Patrizio e Vittorio non procederà proprio nel migliore dei modi.

In particolar modo l'atteggiamento del figlio di Raffaele non sarà visto di buon occhio, perché il ragazzo tenderà ad essere fin troppo egocentrico.

Occhi puntati anche su Alex, la quale stufa del clima di tensione che c'è tra Carla e sua madre Rosaria, deciderà di organizzare un confronto diretto tra le due. In queste episodi della soap opera, inoltre, assisteremo anche al ritorno a casa di Viola: la ragazza in occasione della festa del papà si riaffaccerà a Napoli e ammetterà di essere disposta a trascorrere un po' di tempo in compagnia della sua famiglia.

Marina, invece, porterà avanti le sue indagini su Fabrizio e scoprirà dei clamorosi dettagli che potrebbero scagionare in maniera definitiva il suo ex compagno Fabrizio.