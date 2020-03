Le prossime puntate di Un posto al sole, quelle che andranno in onda dal 9 al 13 marzo 2020, come ci rivelano le anticipazioni avranno al centro delle trame Filippo. Il figlio di Ferri, infatti, conoscerà Cristiana, una skipper che potrebbe gestire il loro yacht al posto di Leonardo. Inoltre proseguirà l'amara vicenda di Fabrizio Rosato che finirà in galera per aver confessato di aver ucciso lo zio Sebastiano. Marina, però, continuerà a ritenere l'uomo innocente. Detto ciò, ecco gli spoiler inerenti a tale vicenda e quelli riguardanti gli altri protagonisti della soap ambientata a Napoli.

Filippo conosce Cristiana

Le anticipazioni della soap Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 marzo su Rai 3 alle 20.45 circa ci raccontano che Filippo conoscerà Cristiana Mannelli (la skipper che dovrebbe prendere il posto di Leonardo) per definire i termini del suo contratto di lavoro. Il Sartori resterà molto colpito dalla donna in quanto la troverà davvero in gamba e spiritosa. Fin dal principio, poi, si sentirà attratto da lei. Cristiana piacerà molto anche a Roberto Ferri per cui quest'ultimo e Filippo la inviteranno ad uscire con loro con la barca per verificarne le condizioni.

Purtroppo il nuovo incontro tra il figlio di Ferri e la skipper non sarà come il primo. Filippo sarà infatti molto serio e sembrerà anche disinteressato dal resoconto della donna. Quest'ultima ovviamente non saprà che il suo datore di lavoro ha litigato per l'ennesima volta con Serena e che la Cirillo ha deciso di divorziare. Non saprà nemmeno dell'ultimatum posto da Filippo a Serena ovvero quello di far restare Leonardo fuori dalla vita della piccola Irene.

Mentre l'uomo sarà immerso in tali pensieri, si ridesterà per una battuta di Cristiana che gli strapperà un sorriso.

Spoiler Upas

Gli spoiler della soap Un posto al sole dal 9 al 13 marzo ci raccontano che Fabrizio finirà come immaginava in carcere ma, nonostante tutto, si rassegnerà a restare in tale luogo. Marina, però, non ne sarà contenta e cercherà di aiutarlo in ogni modo. Intanto Vittorio inizierà a fare il giornalista d'inchiesta insieme a Michele e per questo Guido si sentirà estremamente orgoglioso del figlio.

Il tutto accadrà mentre Niko sarà chiamato in causa per fare mediatore nella causa di separazione di Filippo e Serena.

Le anticipazioni di Upas delle puntate che andranno in onda fino al 13 marzo ci raccontano poi che Alberto sarà chiamato per un colloquio di lavoro. L'entusiasmo dell'avvocato, però, si spegnerà quasi subito mentre Vittorio sarà deciso a trasferirsi quanto prima nel seminterrato pur di allontanarsi dal padre.