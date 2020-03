Nei prossimi episodi di Un posto al sole, si entrerà nel vivo di alcune nuove storyline che erano state finora solo timidamente accennate. Così se da un lato vedremo i lavori per la cantina vicini all'ultimazione, dall'altro ci sarà ampio spazio per il giallo della morte di Sebastiano e per le vicissitudini di Alberto. Ampio spazio verrà dato ovviamente al triangolo che vede protagonisti Leonardo, Filippo e Serena, per i quali ci saranno sviluppi decisamente interessanti. Resta tuttavia una vecchia questione da chiudere ed è quella che riguarda l'adozione di Arianna e Andrea, con l'assenza di quest'ultimo la storyline ha assunto dei contorni sempre più vaghi, ma nelle prossime anticipazioni c'è un accenno a questa vicenda che potrebbe avere un peso importante, dal momento che la Landi farà un inaspettato incontro, poco prima della sua partenza.

Di seguito le anticipazioni approfondite di tutte le puntate di 'Un posto al sole', che andranno in onda nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Lunedì 9 marzo: Arianna pronta a partire

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Arianna (Samanta Piccinetti) sembrerà pronta a lasciare l'Italia per raggiungere il Madagascar, ma farà un incontro imprevisto, poco prima della partenza, di cui non sono chiare le conseguenze. Filippo (Michelangelo Tommaso) deciderà di assegnare alla new entry Cristiana il lavoro di skipper, nel frattempo il rapporto tra l'uomo e Serena (Miriam Candurro) sarà sempre più a rischio.

Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Michele (Alberto Rossi) avranno un bel daffare nel portare avanti la loro inchiesta giornalistica, che scatenerà le ire dei dipendenti del pastificio. Marina ( Nina Soldano) non mollerà il suo proposito di aiutare Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti)

Martedì 10 marzo: Niko aiuta Serena e Filippo

Nella seconda puntata settimanale di Un posto al sole, Filippo e Serena, sempre più consci della loro crisi, riceveranno l'assistenza da parte dell'avvocato e amico Niko Poggi (Luca Turco), che proverà a trovare un punto d'accordo tra i due.

Michele e Guido (Germano Bellavia) si renderanno conto, con sommo orgoglio, del fatto che ormai Vittorio sia diventato un uomo maturo. Marina, al cui fianco resterà Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), non smetterà di fornire il proprio supporto a Fabrizio.

Mercoledì 11 marzo: Fabrizio resta in carcere

In questo episodio di Un posto al sole, Fabrizio accetterà la prigione e abbraccerà il suo destino senza rimpianti, tuttavia Marina non sarà del suo avviso e continuerà a lottare e stare al suo fianco.

Nel frattempo Filippo e Serena si scontreranno duramente a causa di una decisione molto forte presa della Cirillo, mentre Leonardo (Erik Tonelli) si vedrà con quest'ultima sempre più assiduamente. Infine Guido, sempre più fiero all'idea di avere un figlio giornalista, farà un passo falso a causa del suo eccessivo entusiasmo.

Giovedì 12 marzo: Alberto riceve un'offerta di lavoro

Alberto (Maurizio Aiello), rimasto senza soldi e impiego, si troverà ad attraversare un periodo pessimo, tuttavia riceverà una chiamata di lavoro che potrebbe ribaltare la situazione. Purtroppo questo colpo di fortuna potrebbe non rivelarsi tale e, dietro la proposta, potrebbe nascondersi qualcosa di losco.

Vittorio, deluso dalla sua esperienza da giornalista al fianco di Michele, deciderà di mollare questa strada e focalizzerà la sua attenzione verso la cantina. Il ragazzo sarà molto eccitato all'idea di trasferirsi nel seminterrato, ottenendo la piena indipendenza da suo padre. Nel frattempo Leonardo sosterrà Serena, scossa dalle dure parole di Filippo.

Venerdì 13 marzo: Filippo dà un ultimatum a Serena

Nell'episodio di Un posto al sole che chiuderà la settimana, Alberto resterà fortemente scosso a causa di un terribile incontro con il boss Tregara. Nel frattempo Filippo, disperato per la separazione, prenderà una decisione importante e darà un ultimatum a Serena.

In seguito l'uomo si vedrà con Cristiana, mentre Serena avrà il supporto di Leonardo. Infine Guido proverà a rimediare ai suoi errori e cercherà il perdono di Vittorio.