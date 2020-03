Prosegue l'appuntamento con la soap opera americana Beautiful, che continua ad ottenere ottimi risultati d'ascolto sia nel nostro Paese che in Patria. Le anticipazioni su quelli che sono i nuovi episodi a stelle e strisce, che saranno trasmessi tra un po' di tempo anche su Canale 5, rivelano che ci saranno delle clamorose novità che riguarderanno la giovane Sally Spectra, gravemente malata e alla quale resteranno poche settimane di vita.

Gli spoiler delle puntate americane di Beautiful: Sally condannata a morte

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni americane di Beautiful rivelano che la giovane Sally Spectra ha scoperto di essere affetta da una grave patologia incurabile.

L'unica ad essere a conoscenza di questa terribile notizia è Katie, la quale con il passare del tempo comincerà a diffondere la notizia nei vari ambienti di lavoro.

Katie ha cercato in tutti i modi di rassicurare la ragazza, invitandola a non arrendersi dopo l'esito di questa clamorosa diagnosi. Sally, però, non ha cambiato idea e ha scelto di non parlarne con nessuno, neppure con i suoi stessi familiari. Come se non bastasse, poi, la Spectra ha chiesto a Katie di non informare Wyatt di questa situazione: dato che l'uomo l'ha lasciata da poco, non vuole ricevere compassione oppure pietà da lui.

Tuttavia Katie non riuscirà a mantenere il segreto e alla fine metterà al corrente sia Bill che suo figlio Wyatt.

Le anticipazioni americane di Beautiful, inoltre, rivelano che provata dalla rottura con Wyatt, Sally non è riuscita a realizzare dei progetti lavorativi che fossero in grado di attirare l'attenzione di Ridge. Le sue bozze sono state bocciate anche se Sally non ha parlato, neppure con i suoi datori di lavoro, di quello che le sta accadendo.

Ridge fa un regalo a Sally, Brooke e Bill e il bacio proibito

Ancora una volta sarà Katie a prendere le difese della sua amica: consapevole del fatto che a Sally le resta davvero poco tempo da vivere, deciderà di parlarne con Ridge. La Logan, infatti, ha appreso che la giovane Spectra è sulla strada del licenziamento e per questo motivo deciderà di spezzare una lancia a suo favore. A quel punto Ridge salverà alcune delle bozze di Sally e deciderà di inserirle all'interno della prestigiosa linea 'Couture', sorprendendo positivamente la ragazza.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler delle puntate americane di Beautiful rivelano che potrebbero esserci delle clamorose novità riguardanti Brooke e Bill. Si vocifera, infatti, che tra i due potrebbe esserci un nuovo bacio 'di troppo' nei prossimi episodi della soap, complice il clima di tensione che c'è tra la Logan e Ridge.