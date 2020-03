Prosegue, senza sosta, il grande successo della sedicesima stagione di Grey's Anatomy. Se è già stato annunciato che nel corso della 16x16 verrà finalmente svelata la storyline conclusiva di Alex Karev, anche la trama della diciassettesima puntata si preannuncia ricca di colpi di scena entusiasmanti. In particolare, l'attenzione dei telespettatori si è concentrata su delle foto promozionali trapelate sul sito web Getty Images che ritraggono i personaggi di Amelia Shepherd ed Atticus Link. I due ragazzi che nel corso della quattordicesima puntata hanno posto fine alla loro relazione, pare si riconcilieranno.

Le immagini, con ogni probabilità diffuse per errore, ritraggono infatti i due ragazzi scambiarsi un tenero abbraccio davanti l'abitazione del neurochirurgo. Le altre foto, invece, ritraggono Link profondamente provato mentre sembra confessare all'ex fidanzata i suoi sentimenti.

Teddy potrebbe confessare ad Owen il tradimento

In attesa di scoprire se effettivamente l'abbraccio tra i due personaggi sancirà la rinnovata armonia della coppia, le immagini promozionali gettano luce anche su Andrew DeLuca.

Il ragazzo viene infatti ritratto nel bel mezzo di quella che sembra essere una seduta di psicoterapia. Sebbene non sia stato confermato che lo specializzando intraprenderà questo nuovo percorso, le ultime vicende che lo hanno riguardato sembrano confermare tale ipotesi.

Infine, le altre foto tratte dalla puntata raffigurano Teddy ed Owen. I due chirurghi pare, infatti, avranno modo di discutere. Dopo il tradimento della Altman nei confronti del suo promesso sposo, la dottoressa rivelerà quanto accaduto?

Per scoprirlo non rimane che attendere la messa in onda della 16x17 di Grey's Anatomy che sarà trasmessa giovedì 12 marzo sulla ABC.

Jackson e Victoria affrontano la prima crisi di coppia

Se le teorie scaturite dalle foto promozionali hanno dato adito a mille ipotesi, la trama ufficiale del diciassettesimo episodio getta luce su ciò che sicuramente accadrà nel corso della puntata. Stando alle anticipazioni pare infatti che l'idillio amoroso tra Jackson Avery e Vic Hughes subirà una battuta d'arresto.

I due ragazzi affronteranno infatti i primi ostacoli della loro relazione.

Nel frattempo, in ospedale, Tom Koracick riceverà l'inaspettata chiamata di un inventore che richiederà il suo aiuto per un nuovo, misterioso progetto. Meredith Grey, invece, si occuperà di una paziente diabetica che ha inspiegabilmente razionato la sua dose di insulina. Infine, Atticus Link e Jo Wilson si prenderanno cura di un giovane uomo che è caduto sui binari di un treno.

Chiudiamo con il video che raccoglie le foto promozionali del diciassettesimo episodio di Grey's Anatomy.