Dopo 33 anni di riprese ininterrotte, per la prima volta la soap tv americana Beautiful si è vista costretta a sospendere le registrazioni per qualche settimana a causa dell'emergenza sanitaria legata al virus e che ha colpito anche l'America. In attesa di sviluppi positivi in merito al contagio e su quando potranno riprendere le riprese, gli attori del cast di Beautiful hanno voluto rincuorare i loro numerosissimi fan attraverso il video postato su Instagram. Tra loro anche Scott Clifton l'amato Liam Spencer, sino alla veterana Brooke Logan, interpretata da Katherine Kelly Lang.

Per la prima volta dal lontano 1987, anche la produzione di Beautiful si è dovuta adeguare alle restrizioni imposte dalle autorità statunitensi per tentare di arginare la diffusione dell'epidemia e quindi ha dovuto interrompere le riprese. Da più di una settimana infatti, gli attori e tutta la troupe di Beautiful sono rimasti a casa per salvaguardare in primis la loro salute. Secondo le ultime notizie, lo stop dovrebbe durare ancora una settimana anche se pare molto probabile che la sospensione durerà più a lungo, visti i dati sulla diffusione del contagio anche negli Stati Uniti.

Sui canali social ufficiali di Beautiful, gli attori del cast hanno voluto mandare un messaggio a milioni di fan, pregandoli di rispettare le regole e a non uscire di casa.

Gli attori di Bold and the Beautiful nonostante lo stop delle riprese hanno voluto stare accanto ai fedelissimi fan che da anni seguono con sempre più interesse le vicende di casa Forrester.

Attraverso un video pubblicato sulla pagina ufficiale della soap tv americana, i volti più amati della saga hanno voluto dire la loro in questo delicato momento. Tra questi anche Scott Clifton, l'attore che presta il volto a Liam Spencer, il quale ha detto: 'Anche questa passerà', mentre il suo collega Darin Brooks, alias Wyatt nella soap, ha voluto testimoniare la vicinanza a tutti i fan: 'Sono tempi duri e imprevedibili, ma non siete soli', aggiungendo poi che questo è il momento di godersi la famiglia.

Il monito per tutti è quello di restare a casa, godersi la vita casalinga e gli affetti più cari, in attesa che l'epidemia cessi.

In tempi del virus, Beautiful è la soap tv più vista in Italia

La soap tv Beautiful, in questo 2020, non solo ha ottenuto il primato come la soap più vista negli Stati Uniti, ma risulta essere, dal 10 marzo di quest'anno, anche la soap tv più vista in Italia. Da quando il Governo italiano ha decretato di restare in casa per tutto il Paese, le vicende di casa Forrester hanno visto un incremento di telespettatori, pronti a seguire le vicende di Hope, Liam e company. Dall'inizio dell'isolamento domiciliare infatti, si sono raggiunti circa 3.000.000 di telespettatori a puntata, con un picco che è arrivato sino a 3.680.000 nella puntata di venerdì 27 marzo.