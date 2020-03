L'emergenza legata al Coronavirus ha causato anche lo stop delle riprese di Beautiful. I problemi sanitari che stanno interessando anche gli Usa hanno costretto la produzione della soap tv americana a sospendere le riprese per salvaguardare l'incolumità degli attori. Beautiful che, come noto, va in onda dal lontano 1987, mai prima d'ora era andata in pausa. Nelle ore successive all'annuncio l'attrice Katherine Kelly Lang ha voluto lanciare un messaggio a tutti i fan tranquillizzandoli sul suo stato di salute e nello stesso tempo facendo capire come sia difficile il momento che tutto il mondo sta attraversando.

Beautiful, per la prima volta sospende le riprese a a causa del coronavirus

La soap ideata da Bradley Bell, mai prima d'ora aveva subito uno stop nel corso dei 33 anni di riprese. L'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e che sta interessando anche gli Usa, ha quindi costretto la produzione a salvaguardare la salute degli attori e di tutte le persone che lavorano dietro le quinte della soap tv. Per tale motivo, le registrazioni saranno sospese sino a data da destinarsi. Dopo la pausa forzata di Grey Anatomy e di altre serie tv americane dunque, anche le vicende di casa Forrester subiranno uno stop forzato.

Lo stop di Beautiful negli Usa potrebbe ripercuotersi anche sulle puntate italiane

Lo stop delle riprese di Beautiful potrebbe ripercuotersi anche sulle puntate italiane della saga dei Forrester. Anche se vi è una distanza temporale di circa un anno tra la messa in onda statunitense e quella italiana, nel nostro paese vi sono problemi per quanto riguarda il doppiaggio degli episodi inediti. A causa del coronavirus infatti, le sale di doppiaggio sono state chiuse e, con molta probabilità, nei prossimi mesi Canale 5 potrebbe essere costretta a sostituire la soap tv americana con altri contenuti oppure mandare in onda gli episodi originali con i sottotitoli.

Sino a quando l'emergenza sanitaria non si concluderà quindi, la messa in onda delle puntate italiane potrebbe non essere garantita.

La Brooke di Beautiful parla dopo l'annuncio dello stop: 'Questo è un momento difficile'

Dopo l'annuncio della sospensione delle riprese di Beautiful, l'attrice Katherine Kelly Lang che presta il volto all'amatissima Brooke Logan, ha voluto mandare un messaggio a numerosissimi fan, rassicurandoli prima di tutto sul suo stato di salute.

Sul suo profilo Instagram l'attrice ha inoltre scritto: 'Questo è un momento difficile. Il futuro è incerto', per poi informare i follower di aver chiuso la sua boutique in Australia a causa dell'epidemia e di essere riuscita a fare ritorno negli Stati Uniti. Per quanto riguarda Beautiful, la Kelly Lang ammette: 'Non si sa proprio quando riaprirà'.